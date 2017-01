Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 23 glasov Ocenite to novico! Trump je že potrdil dva nova sekretarja. Foto: Reuters Protest v Seattlu je postal nasilen, enega človeka so ustrelili. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trump že na delu – prvi tarči sta zdravstvena reforma in nastajajoča zakonodaja

Prvi ukazi novega ameriškega predsednika

21. januar 2017 ob 09:16,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 09:20

Washington - MMC RTV SLO

Le nekaj ur po slovesni prisegi je ameriški predsednik Donald Trump imenoval dva nova člana svojega kabineta in vladnim agencijam naložil, naj zmanjšajo birokratska bremena Obamacara.



Zmanjšanje administrativnih ovir, ki jih je prinesla zdravstvena reforma nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame (ta je v zdravstveno zavarovanje vključila okoli 24 milijonov Američanov), je bil prvi predsedniški ukaz, ki ga je izdal Trump na svojem delovnem mestu, poročajo tuji mediji.





Odprava oz. sprememba Obamacara je bila ena njegovih glavnih predvolilnih obljub, gre pa za začasni ukrep, saj bo ameriški kongres začel iskati način, kako reformo preklicati in jo nadomestiti z neko novo obliko zavarovanja. Zagotovo pa se bo Trump bolj oprl na trg zavarovalniških storitev, saj ukaz po poročanju Reutersa vsebuje poziv vladnim agencijam, naj "spodbujajo razvoj prostega in odprtega trga pri zvezni ponudbi zdravstvenih storitev in zdravstvenega zavarovanja".



Poleg tega je Trump podpisal imenovanje svojega obrambnega sekretarja, upokojenega generala Jamesa Mattisa, pri čemer kritiki opozarjajo, da je dobil Mattis mesto v kabinetu, četudi od njegovega odhoda iz vojske še ni minilo sedem let. Toliko bi moral namreč počakati, preden bi lahko prevzel novo funkcijo v državnem aparatu. Novi ameriški predsednik je ob tem za sekretarja za domovinsko varnost ustoličil še Johna Kellyja, oba pa je senat potrdil že v petek.



Medtem je vodja Trumpovega kabineta Reince Preibus vsem vladnim agencijam poslal dopis, v katerem jim je naložil ustavitev sprejemanja vseh novih zakonodajnih dokumentov, dokler jih ne pregleda nova administracija.



Začetek dela spremljali protesti

Trumpov prvi delovni dan je minil dokaj nemirno. Že inavguracijsko slovesnost so spremljali protesti, za danes pa je v Washingtonu napovedan tudi t. i. pohod milijona žensk, ki naj bi se ga udeležilo več sto tisoč žensk in drugih, ki bodo izrazili podporo pravicam žensk. Podobni shodi so se danes že odvili v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Imenovanje Trumpa so spremljali tudi protesti v Seattlu, na katerih se je zbralo nekaj 100 ljudi, ena oseba pa je bila na kampusu univerze v Washingtonu ranjena, šlo naj bi za strel v trebuh.

A. Č.