Trump znova udrihal po Nemčiji; Schulz: "Trump je uničevalec"

Odstopil direktor za komuniciranje v Beli hiši

30. maj 2017 ob 15:43

Washington/Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je bil znova kritičen do Nemčije, a nemški politični vrh mu ni ostal dolžan.

"Z Nemčijo imamo ogromen trgovinski primanjkljaj, poleg tega za Nato in vojsko plačuje veliko manj, kot bi morala. Zelo slabo za ZDA. To se bo spremenilo," je tvitnil Trump, ki se je konec tedna vrnil s svoje prve turneje v tujini, v okviru katere je imel nekaj postankov tudi v Evropi.

"Nemci so slabi, zelo slabi"

Trump je bil sicer že v preteklosti kritičen do Nemčije in kanclerke Angele Merkel. Že večkrat je izrazil svojo nejevoljo zaradi nemškega zunanjetrgovinskega presežka v odnosu z ZDA in zagrozil z uvedbo carin. Med drugim se je nad zunanjetrgovinskim presežkom Nemčije pritoževal v četrtek na srečanju z vrhom Evropske unije. "Nemci so slabi, zelo slabi," je dejal glede na navedbe udeležencev srečanja, na katere se sklicuje nemški časnik Der Spiegel.

Po komaj treh mesecih na položaju je odstopil Mike Dubke, direktor za komuniciranje v Beli hiši. 47-letni Dubke je veljal za moža iz ozadja, odstopil pa je na lastno željo. Po poročanju ameriških medijev naj bi sledilo veliko prestrukturiranje oddelka. Kdo naj bi nasledil Dubka, še ni znano. Na položaju tiskovnega predstavnika Bele hiše naj bi ostal Sean Spicer, a naj bi imel manj novinarskih konferenc.



Tudi Nemci nezadovoljni s Trumpom

Merklova, ki se je tako kot Trump konec tedna udeležila srečanja sedmih gospodarsko najmočnejših držav na Siciliji, je bila po vrnitvi v domovino prav tako kritična do ZDA pod Trumpom. Poudarila je, da ZDA in Velika Britanija za EU nista več popolnoma zanesljivi partnerici, zato mora Unija usodo vzeti v svoje roke.

Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je v ponedeljek zaostril kritiko Trumpa z oceno, da so njegova dejanja oslabila Zahod, njegova kratkovidna politika pa da škodi interesom Evropske unije. Še ostrejši je bil predsednik socialnih demokratov (SDP) in kanclerski kandidat Martin Schulz, ki je Trumpa obtožil "uničevanja zahodnih valut in spodkopavanja mednarodnega sodelovanja, ki temelji na vzajemnem spoštovanju in strpnosti". "Nekdo se mora postaviti po robu temu možu in njegovi ideji o ponovnem oboroževanju," je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta.

Thomas Oppermann, vodja poslanske skupine SDP-ja, pa se je na Trumpov tvit odzval z besedami, da je s temi besedami pokazal, da "Nemčijo vidi kot svojega političnega nasprotnika".

