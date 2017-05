Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nemška kanclerka je dejala, da Evropa po izvolitvi Trumpa in brexitu ne more biti v celoti odvisna od ZDA in Velike Britanije. Foto: EPA Sorodne novice Države G7, z izjemo ZDA, za hitro izvajanje pariškega sporazuma Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Merklova: Evropa se ne more več zanašati na ZDA in Veliko Britanijo

Konec tradicionalnih zavezništev?

28. maj 2017 ob 19:47

München - MMC RTV SLO/Reuters/STA

"Mi, Evropejci, moramo našo usodo resnično vzeti v svoje roke," je na predvolilnem shodu pred jesenskimi volitvami dejala nemška kanclerka Angela Merkel.

"Časi, ko smo se lahko povsem zanesli na druge, so do neke mere mimo, to sem v zadnjih dneh izkusila," je glede globalnih zavezništev dejala Merklova, ki se je ravnokar vrnila iz Taormine, kjer se je udeležila srečanja skupine držav G7. Pri tem ni navedla nobenih imen, po poročanju New York Timesa pa naj bi bilo jasno, da je imela v mislih ZDA in Donalda Trumpa.

Nemška kanclerka je dejala, da Evropa se po izvolitvi Trumpa in brexitu ne more "biti več v celoti odvisna" od ZDA in Velike Britanije. Kot je dejala, si bo Evropa prizadevala za prijateljske odnose z obema državama, kot tudi z Rusijo, vendar pa "se mora boriti za svojo usodo." Po poročanju BBC-ja je Merklova poudarila tudi, da mora biti odnos med Berlinom in Parizom prioriteta.

Kot smo že poročali, je bila nemška kanclerka nezadovoljna z razpravo o klimatskih spremembah, kjer voditeljem ni uspelo najti skupnega jezika. Šesterica voditeljev se je zavzela za hitro vpeljavo pariškega podnebnega sporazuma, ameriški predsednik pa je napovedal, da bo odločitev o pariškem sporazumu sprejel v tednu dni. Današnja poročila iz Washingtona nakazujejo, da dogovora ne bo sprejel.

"Celotna razprava o podnebnih spremembah je bila zelo težka, da ne rečem nezadovoljiva. Nobenih znakov ni, ali bodo ZDA podprle pariški dogovor ali ne," je po končanem srečanju v sicilijanskem mestecu dejala kanclerka.

K. T.