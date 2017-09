Trumpov zet Jared Kushner za volitve registriran kot ženska

Težave predsednikovega svetovalca z ameriško birokracijo

28. september 2017 ob 11:26

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški mediji so razkrili, da je bil svetovalec in zet ameriškega predsednika Jared Kushner osem let za volitve registriran kot ženska.

Da je bil soprog hčerke predsednika Donalda Trumpa registriran kot ženska, je razvidno iz posnetkov volilnih podatkov o Kushnerju iz podatkovne baze o volivcih ameriške zvezne države New York, ki jih je objavil ameriški mesečnik Wired.

Pred letom 2009 pa je bil spol Jareda Kushnerja po pisanju spletnega portala Hill v volilnih bazah New Jerseyja zapisan kot "neznan".

To sicer ni prvič, da je imel mladi politik težave z ameriško birokracijo, saj je po poročanju televizije CBS večkrat narobe izpolnil tudi obrazec za dostop do tajnih podatkov in nekaterih prostorov v Beli hiši, tako da ga je moral popravljati in vložiti znova.

Nekdanji nepremičninski vlagatelj ni še komentiral novic, zato ni znano, kako je nastala napaka, ki pa vseeno ne predstavlja volilne goljufije, saj bi za to morali dokazati, da je namerno podal lažne podatke.

Kushner je dedič bogate družine in tudi eden iz kroga Trumpovih sodelavcev, za katere so ugotovili, da je bil za lanske predsedniške volitve registriran v več kot eni zvezni državi, piše časnik Washington Post. To se je izkazalo tudi za nekdanjega tiskovnega predstavnika Bele hiše Seana Spicerja in nekdanjega vodilnega stratega Stephena Bannona.

G. V.