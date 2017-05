Turčija nemškim poslancem ne dovoli obiska vojakov v Natovi bazi

Ankara Berlinu zameri podelitev azila turškim prosilcem

15. maj 2017 ob 16:47

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Turčija ne dovoli vstopa v državo nemškim poslancem, ki so želeli obiskati nemške vojake, nameščene v Natovem letalskem oporišču Incirlik.

V Incirliku je nameščenih okoli 260 nemških vojakov, ki z izvidniškimi letali tornado in "letečo cisterno" za črpanje goriva v zraku sodelujejo v operacijah koalicije proti skupini Islamska država v Siriji in Iraku.

Člani nemškega parlamentarnega odbora za obrambo so jih želeli obiskati v torek. Obisk je bil napovedan že pred več tedni, vendar se turške oblasti na to niso niti odzivale.

Ankara se maščuje za podelitev političnega azila vojakom

Nato je bilo v soboto zunanje ministrstvo v Berlinu na delovni ravni obveščeno, da poslanci ne bodo dobili dovoljenja za ta obisk. Vzrok za to odločitev naj bi bila v tem, da je Berlin podelil politični azil več turškim vojakom, ki so zatočišče v Nemčiji poiskali po spodletelem državnem udaru v Turčiji julija lani.

Nemci razmišljajo o premestitvi vojakov v Jordanijo

Nemška kanclerka Angela Merkel je odločitev turških oblasti kritizirala in napovedala, da bo Nemčija morda premestila svoje vojake v drugo državo, če Ankara članom parlamentarnega odbora za obrambo ne bo dovolila obiska v oporišču. "Nadaljevali bomo pogovore s Turčijo, vzporedno pa bomo preučevali tudi druge možnosti. To pomeni iskanje alternativ Incirliku, ena od njih je v Jordaniji," je dejala Merklova na novinarski konferenci. Dodala je, da je bundeswehr vojska parlamenta in zato je nujno, da poslanci lahko obiščejo vojake tam, kjer so nameščeni. Poleg Jordanije sta možni lokaciji premestitve nemških vojakov še Kuvajt in Ciper.

Odnosi med Nemčijo in Turčijo skrhani

Turčija je članom odbora bundestaga za obrambo že lani več mesecev odrekala obisk nemških vojakov v Incirliku. Oktobra so potem vendarle lahko odpotovali. Tedaj je Ankara obisk nemških poslancev zavračala, ker je bundestag z resolucijo priznal, da je nekdanje osmansko cesarstvo izvedlo genocid v Armeniji. Medtem so se odnosi med Nemčijo in Turčijo še dodatno zapletli zaradi turškega referenduma o ustavni reformi oziroma o uvajanju predsedniškega sistema v državo.

A. V.