Turčija uvedla diplomatske sankcije proti Nizozemski

Erdogan: Gospa Merkel, vi podpirate teroriste

13. marec 2017 ob 11:59,

zadnji poseg: 13. marec 2017 ob 22:54

Ankara - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Turčija je zamrznila odnose na visoki ravni z Nizozemsko in nizozemskemu diplomatu ne bo dovolila, da se vrne v Ankaro, je po seji turške vlade sporočil namestnik premierja Numan Kurtulmus.



Diplomati se bodo lahko vrnili, ko bo Nizozemska izpolnila turške zahteve glede zborovanj pred referendumom, se še glasi sporočilo iz Turčije. "Dokler Nizozemska ne bo popravila škode, ki jo je povzročila, so zamrznjeni odnosi na najvišji ravni in načrtovana srečanja na ministrski ravni," je povedal Kurtulmus.

Dodal je še, da "delajo to, kar so naredili njim". "Ne dovolimo, da bi letala, na katerih so nizozemski diplomati ali odposlanci, pristala v Turčiji ali uporabljala naš zračni prostor. Tisti, ki so ustvarili krizo, so odgovorni za to, da jo odpravijo," je še dejal namestnik turškega premierja.

Turčija je poleg tega še svojim poslancem v parlamentu svetovala, naj izstopijo iz skupin nizozemsko-turškega prijateljstva in da pričakuje upravno in pravno preiskavo glede zapleta, vključno glede ravnanja policije, ki je na konjih in s psi posredovala proti proturškim protestnikom v Rotterdamu.

Nizozemci in Nemci prepovedali zborovanja pred turškim referendumom

Spomnimo. Potem ko Nizozemska turškim ministrom ni dovolila sodelovati na zborovanjih pred turškim referendumom o ustavnih spremembah, ki bi predsedniku dodelile več pristojnosti, podobna zborovanja pa je prepovedala tudi Nemčija, se je spor med Ankaro in Amsterdam ter Berlinom zaostril.

V pogovoru za televizijo A Haber je Erdogan Angelo Merkel obtožil, da v Nemčiji skriva teroriste in da Berlin ni ukrepal glede 4.500 dosjejev, ki mu jih je Ankara poslala o terorističnih osumljencih. "Gospa Merkel, vi podpirate teroriste," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Nemško državo televizijo pa je turški predsednik obtožil, da podpira teroristične organizacije in da trguje s propagando proti uvedbi predsedniškega sistema v Turčiji.

Urad kanclerke: Obtožbe so absurdne

Angela Merkel je Erdoganove obtožbe že zavrnila kot absurdne. Njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert je sporočil, da kanclerka "ne namerava sodelovati v igri provokacij" in da je jasno, da so omenjene obtožbe absurdne.

Nizozemski je Erdogan zagrozil z diplomatskimi sankcijami (te je Turčija tudi uvedla) in s tem, da se bo obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice, ker ni dovolila turškim ministrom sodelovati na predreferendumskih zborovanjih.

Zagovor nizozemskega veleposlanika

Turške oblasti so nizozemskega veleposlanika v Turčiji najprej poklicale na zagovor zaradi čezmerne uporabe policijske sile proti turškim protestnikom v Rotterdamu. Poleg tega je turško zunanje ministrstvo v diplomatski noti zahtevalo pravne postopke proti policistom, ki so po njihovem mnenju prekoračili "mejo sprejemljivega".

Nizozemska policija je namreč v soboto turške protestnike pred konzulatom v Rotterdamu razgnala z vodnimi topovi, uporabila pa je tudi pse. Nekateri protestniki so proti policistom metali kamenje in steklenice. Aretirali so več ljudi.

V Amsterdamu aretirali šest ljudi

Tudi v nedeljo se je na proturškem protestu v Amsterdamu zbralo nekaj sto ljudi. Tudi na tem shodu je izbruhnilo nasilje, ko so protestniki začeli divjati po ulicah in policijo obmetavati s kamenjem. Policisti so odgovorili z vodnim topom in gumijevkami. Aretirali so šest ljudi.

Rdeča luč za turška ministra

Protesti so izbruhnili, potem ko so nizozemske oblasti najprej prepovedale nastop turškemu ministru za zunanje zadeve Mevlutu Cavusogluju na zborovanju v Rotterdamu v podporo ustavnim spremembam, ki bi v Turčiji vpeljale predsedniški sistem. Po prepovedi pristanka letala s Cavusoglujem se je na Nizozemsko po obisku Nemčije odpravila turška ministrica za družino Fatma Betul Sayan Kaya. Z avtomobilom se je odpeljala v Rotterdam, da bi nagovorila zbrane na konzulatu, a so jo pred vhodom prestregle nizozemske oblasti, ji prepovedale vstop na konzulat in v policijskem spremstvu je morala zapustiti državo ter se vrniti v Nemčijo.

Turško vodstvo Nizozemce označilo za fašiste

Turške oblasti na čelu s predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom so ravnanje Nizozemske označile za "fašistično" oziroma "nacistično" in napovedale "povračilne ukrepe". Turki bodo o ustavnih spremembah odločali na referendumu 16. aprila. Erdogan računa, da bo na referendumu uspel tudi s pomočjo njegovih privržencev, ki živijo v tujini.

Minister: Razmisliti moramo o dogovoru glede prebežnikov

Turški minister za evropske zadeve Omer Celik je izjavil, da bi morala Turčija zaradi spora z Nizozemsko ponovno oceniti dogovor z EU-jem o preprečevanju prihoda prebežnikov iz Turčije v EU. "Turčija bi morala znova oceniti vprašanje prehoda po kopnem" v skladu z dogovorom z EU-jem, sklenjenim marca lani, je dejal turški minister. Po njegovem mnenju je treba prečkanje Egejskega morja, med katerim je umrlo na stotine prebežnikov, preprečiti, ker gre za človeško odgovornost, o kopenskem delu dogovora pa bi morali znova razmisliti.

Lanski dogovor med EU-jem in Turčijo med drugim predvideva, da bodo vse nezakonite prebežnike, ki so ali bodo od 20. marca prišli na grške otoke s turškega ozemlja, vrnili v Turčijo. Dogovor predvideva tudi, da bi za vsakega Sirca, ki ga bodo vrnili v Turčijo z grških otokov, drugega Sirca preselili iz Turčije v Unijo. Ankara je sicer Uniji že večkrat zagrozila, da bo odprla meje za prebežnike.

EU: Turčija naj se izogiba zaostrovanju

Evropska unija je medtem pozvala Turčijo, naj se izogiba pretiranim izjavam in dejanjem, ki bi lahko še zaostrila napetosti v sporu z Nemčijo in Nizozemsko. V Bruslju so Ankari sporočili, da je odločitev, ali bodo turškim politikom dovolili na zborovanja pred turškim referendumom o ustavnih spremembah, v rokah Berlina in Haaga, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Evropska unija poziva Turčijo, naj se vzdrži pretiranih izjav in dejanj, ki bi dodatno zaostrila situacijo," sta v skupni izjavi zapisala zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini in evropski komisar za širitev Johannes Hahn.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je Turčijo in njene zaveznike v Natu pozval k medsebojnemu spoštovanju in premišljenemu pristopu za umiritev napetosti.

Varnostna priporočila pri potovanjih v Turčijo

V luči zadnjih zaostritev odnosov so zunanja ministrstva več evropskih držav posodobila varnostna priporočila glede potovanj v Turčijo. Nizozemci so tako opozorili, naj bodo državljani zaradi nedavnega diplomatskega spora v Turčiji bolj pozorni in naj se izogibajo lokacij, kjer se zbira veliko ljudi. Podobno svetujejo tudi na avstrijskem in nemškem zunanjem ministrstvu.

Ljudem, ki bodo dejavni proti turškim oblastem, lahko preprečijo izhod iz države, so še opozorili na nemškem zunanjem ministrstvu. Med dejavnosti proti turškim oblastem so na ministrstvu navedli tudi domnevne povezave s klerikom Fethullahom Gülenom, ki ga turške oblasti krivijo za lanski poskus državnega udara. Dodatno v Berlinu opozarjajo na omejeno konzularno pomoč, če ima pridržan človek poleg nemškega tudi turško državljanstvo.

Slovensko zunanje ministrstvo ni izdalo posebnega opozorila. Še vedno odsvetujejo vsa nenujna potovanja v določene predele Turčije ter opozarjajo, da obstaja povečana verjetnost novih terorističnih napadov.

A. V., B. V., A. K. K.