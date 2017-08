Turški tihotapci prek Črnega morja v Romunijo prepeljali 68 prebežnikov

Drugi prihod v mesecu avgustu

21. avgust 2017 ob 21:07

Bukarešta - MMC RTV SLO, STA

Romunske oblasti so sporočile, da je njihovo obalo že drugič v tem tednu doseglo plovilo s prebežniki. 12. avgusta so tihotapci prepeljali 69 ljudi, tokrat pa 68, med njimi 23 otrok.

Ribiško ladjo s prebežniki je romunska obalna straža prestregla pred obalo v jugovzhodni pokrajini Constanța. Na ladji so bili Iračani in Sirci, med njimi tudi 23 otrok. Po navedbah obalne straže sta skupino prebežnikov v Romunijo pripeljala dva turška tihotapca ljudi.

Pretihotapljene ljudi so varnostne službe prepeljale v pristanišče Mangalia, kjer bodo opravili zdravstveni pregled, nato jih bodo prevzele pristojne državne službe.

V prvem prihodu 69 ljudi

Gre za drugi prihod plovila s prebežniki na romunsko obalo. 12. avgusta je obalna straža v romunskih vodah prestregla čoln z 69 iraškimi prebežniki, med njimi je bilo 30 moških, 10 žensk in 29 mladoletnikov, poroča Romanian Insider. Zaradi suma tihotapljenja ljudi so takrat pridržali bolgarskega in ciprskega državljana.

Romunija je sicer članica Evropske unije, ni pa del schengenskega območja. Oblasti v Bukarešti so zaskrbljene, da bi se prek Črnega morja odprla nova prebežniška pot, ki bi bila alternativa za veliko nevarnejšo pot čez Sredozemsko morje.

2.500 poskusov nezakonitega prečkanja meje

Romunska obmejna policija je sporočila, da je v prvi polovici letošnjega leta 2.500 tujih državljanov poskusilo nezakonito prečkati romunsko mejo, kar je petkrat več kot v istem obdobju leta 2016, ko so zaznali 507 nezakonitih poskusov prehoda.

Čez morje je Evropo letos doseglo že več kot 111.000 ljudi, večina prek Italije. Več kot 2.300 jih je med prečkanjem umrlo.

