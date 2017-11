Ubijanje slonov zaradi ega, športa in trofej? Odločitev je v Trumpovih rokah.

Tako število slonov kot levov v Afriki se je močno zmanjšalo

22. november 2017 ob 06:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Gre za vrhunec dvoličnosti - Afričani ne smejo ubijati slonov, čeprav bi to marsikomu omogočilo preživetje, bogati beli Američani pa bi lahko imeli proste roke, da slona ustrelijo in se z njegovim oklom bahajo v domači dnevni sobi."

S temi besedami je Wayne Pacelle, predsednik ameriške organizacije za zaščito živali The Humane Society of the United States, komentiral odločitev notranjega ministrstva ZDA, da lahko ameriški lovci iz Zimbabveja in Zambije ponovno v domovino uvažajo dele slonov, ki so jih ustrelili med lovskimi počitnicami. Večinoma gre za rilce, okle in slonje repe.

Za odločitve o tem, dele katerih živali je dovoljeno uvoziti, je v ZDA pristojna Agencija za ribe in divje živali (Fish and Wildlife Services - FWS), ki je prejšnjo sredo na svojih straneh objavila dokument, v katerem je zapisala: "Visoke vsote denarja, ki jih Američani plačajo za dovoljenje za lov na afriške živali, pomagajo pri ohranjanju živali, saj države ta denar namenijo za ohranjanje ogroženih živalskih vrst. Dovoljen in nadzorovan športni lov tako pomaga pri ohranjanju populacij, saj zagotavlja spodbudo lokalnim skupnostim za pomoč živalim." FWS je odločil, da bodo ameriški lovci v skladu s spremembo politike lahko v ZDA uvozili dele slonov, ki so jih v Zimbabveju zakonito ustrelili po 31. januarju leta 2016, dovoljenje za uvoz pa velja do konca leta 2018.

Ko so to novico objavili ameriški in svetovni mediji, se je na administracijo predsednika Donalda Trumpa vsul plaz kritik okoljevarstvenih organizacij in skupin za zaščito živali. Čeprav so imeli odločitev FWS-ja vsi za dokončno, pa je Trump konec tedna presenetil vse, ko je tvitnil, da bo tudi sam proučil sporno dovoljenje za uvoz slonjih trofej. Na Twitterju je zapisal: "Odločitev o dovoljenju za uvoz lovskih trofej sem zamrznil, dokler ne bom proučil vseh dejstev." Nato je dodal, da bodo v tem času verjetno mnogi "zelo močno" pritiskali nanj, da si bo premislil in uvoz dovolil. Da se sam z lovom na slone ne strinja, je namignil, ko je to dejavnost imenoval "grozljivka". Mediji so večinoma pohvalili njegovo odločitev o zamrznitvi dovoljenja, nekateri so jo označili kar za njegovo najboljšo potezo v enoletnem mandatu.

A kar koli se bo zgodilo, okoljevarstvenike je že odločitev FWS-ja spravila na noge. FWS je namreč dovoljenje izdal, čeprav je afriški slon na seznamu zaščitenih živalskih vrst uvrščen v kategorijo ogroženih živali, zato je bil do zdaj uvoz slonjih trofej dovoljen le, če je zvezna vlada ugotovila, da uboj teh živali "pozitivno prispeva k preživetju vrste". Pod predsedovanjem Baracka Obame je bil uvoz slonjih trofej dovoljen iz Južne Afrike in Namibije, ne pa tudi iz Zimbabveja, saj je FWS leta 2015 ugotovil, da ta država "ni dokazala, da njeno upravljanje slonje populacije povečuje število primerkov te vrste". Vlada v Harareju takrat namreč ameriškim kolegom ni predložila dokazov, da lov na slone pomaga pri ohranjanju njihove populacije, poleg tega pa ni zadovoljivo uresničevala zakonov za zaščito teh mogočnih živali.

Kaj se je od takrat v Zimbabveju na tem področju spremenilo, sploh če vemo, da v državi trenutno vladajo zelo napete politične razmere, potem ko je vojska izvedla državni urad in prisilila dolgoletnega predsednika Roberta Mugabeja, da odstopi? Kot piše Washington Post, so ameriški uradniki odločitev sprejeli, ker so iz Zimbabveja prišli "zadovoljivi dokumenti". Neuradno je glavni "krivec" za spremembo ameriške politike do uvoza slonjih trofej notranji minister Ryan Zinke, sicer tudi sam navdušen lovec. Pod njegovo pristojnost sodi tudi delovanje FWS-ja. Zinke je že prvi dan svojega mandata podpisal dokument o razširitvi pravic lovcev do lovljenja rib in divjih živali na javnih površinah. Odpravil je tudi prepoved uporabe svinčenih nabojev, ki je povezana z zastrupljanjem beloglavih orlov, s čimer je znova razveselil lovce, in skušal zaradi črpanja nafte na Aljaski tamkajšnje živali strpati v rezervate.

Ryan Zinke - notranji minister ZDA in navdušen lovec

Kot piše Guardian, je Zinkejeva politika usklajena z agendo republikancev v kongresu, ki želijo s spremembo zakonodaje o varovanju ogroženih vrst pridobiti dovoljenje za nastavljanje pasti volkovom v ZDA in ddpraviti živalskim vrstam, ki niso domorodne na ameriških tleh, status zaščitenih živali. Zinke je pred dnevi ustanovil tudi Mednarodni svet za zaščito divjih živali, ki ima med drugim za cilj "spodbujanje gospodarskih dobičkov, ki nastanejo kot posledica lova Američanov na tujih tleh". "Ohranjanje in dolgoročna korist lova presega meddržavne meje. Novoustanovljeni svet bo omogočil vpogled v načine, s katerimi ameriški možje in žene koristijo mednarodni ohranitvi živali. Z lovom spodbujajo gospodarstvo držav in ustvarjajo na stotine delovnih mest, povezanih z ohranjanjem živalskih vrst," je Zinke povedal ob ustanovitvi sveta. Po drugi strani je Zinke zamrznil delovanje posvetovalnega telesa za prekupčevanje z divjimi živalmi. Kot so dodali pri Washington Postu, je precej pomenljiv tudi podatek, da je novico o spremembi ameriške politike do uvoza slonjih delov prva, dan pred uradno novico iz Washingtona, objavila vplivna lobistična skupina Safari Club International, ki že ves čas nasprotuje vsakršnim omejitvam uvoza živalskih trofej v ZDA. Ni trajalo dolgo, da je spremembo pozdravila tudi Ameriška orožarska zveza (NRA), ki velja za enega najvplivnejših lobijev pri zagovarjanju Američanov do nošenja orožja.

V sedmih letih 144.000 slonov manj

Število slonov v Zimbabveju je, sodeč po izsledkih projekta Veliko štetje slonov, ki je bilo opravljeno leta 2016, od leta 2001 padlo za šest odstotkov, po drugi strani pa so narasli primeri krivolova na območjih, kjer je lov dovoljen, na primer v safarijih Chirisa in Chete v Zimbabveju. Prvo vseafriško štetje slonov, ki ga je pod vodstvom ameriškega človekoljuba Paula G. Allena opravilo 90 raziskovalcev v 18 afriških državah, je pokazalo, da je število slonov v celotni afriški savani med letoma 2007 in 2014 upadlo za 30 odstotkov. Povedano drugače, v tem obdobju se je število slonov v Afriki zmanjšalo za 144.000, vsako leto je slonje populacije za osem odstotkov manj kot leto predtem. Najhujše je stanje v Angoli, Mozambiku in Tanzaniji. V nekaterih predelih Kameruna in Zambije slonom že grozi izumrtje, v pokrajini Sebungwe v Zimbabveju je v zadnjih letih izginilo kar 74 odstotkov vse populacije teh mogočnih živali.

Mugabe za rojstni dan jedel s slonjega mladiča

V uvodu omenjeni Wayne Pacelle, predsednik največje in najučinkovitejše ameriške organizacije za zaščito živali - The Humane Society, je v svojem blogu opozoril tudi na skrb vzbujajoče stanje glede zaščite živali v Zimbabveju. "Zimbabve že vrsto let vodi diktator, ki je ubijal svoje politične nasprotnike in vodil program zaščite živali kot nekakšno javno dražbo živih živali. Spomnite se, prav v Zimbabveju je ameriški zobozdravnik Walter Palmer ustrelil Cecila, enega najbolj proučevanih in najbolj znanih afriških levov. Palmer je Cecila zvabil iz narodnega parka in ga ubil. Čeprav je za uboj leva plačal veliko vsoto, je s tem močno očrnil ugled vseh ameriških lovcev. Washington je pod prejšnjo administracijo razumljivo trdil, da Zimbabve, ki velja za eno najbolj koruptivnih držav na svetu, ne skrbi za svojo slonjo populacijo po načelih trajnostnega razvoja. Tamkajšnje oblasti so domnevno vpletene tudi v krivolov na slone in v nezakoniti izvoz slonovih oklov. Zimbabvejski predsednik Robert Mugabe pa je leta 2015 praznoval rojstni dan tako, da se je mastil s pladnjev, ki so bili zloženi na ubitem slonjem mladiču."

"Pokvarjen, zločinski dogovor"

Parcelle je nadaljeval, da ni zadovoljivih podatkov o tem, kako zimbabvejske oblasti skrbijo za slone, koliko slonov sploh živi na njihovem ozemlju, kam gre denar od dovolilnic za lov in tako naprej. Dodal je, da obstaja več poročil o tem, da so nezakoniti lovci v Zimbabveju v zadnjem času zastrupili več ducat slonov, tudi mladičev, in da je oblast v Harareju vpletena v nezakonito trgovino slonjih mladičev, ki so še premladi, da bi jih ločili od mam, a jih ujamejo in nato prodajajo živalskim vrtovom na Kitajskem. "Zimbabve je z lovsko industrijo sklenil pokvarjen, zločinski dogovor ubijanja živali v zameno za denar. Nekaj je popolnoma jasno: sloni so uvrščeni na seznam ogroženih živalskih vrst, mednarodna skupnost je združena v boju za zajezitev trgovine s slonovino, ZDA pa želijo svojim lovcem dati zeleno luč za njihovo ubijanje. Kakšno sporočilo s tem dajemo svetu? Revni Afričani, ki se bojujejo za preživetje, ne smejo ubijati slonov, pa bi s prodajo njihovih delov zaslužili vsaj nekaj denarja, ki ga nujno potrebujejo, premožni Američani pa lahko slone ubijajo iz lastnega zadovoljstva in nečimrnosti? ZDA v Zimbabveju tako pomagajo ustvarjati novo obliko kolonializma," je dodal Parcelle.

Iain Douglas-Hamilton, ustanovitelj združenja Save the Elephants, je v pogovoru za Business Insider dejal, da je lov na slone v preteklosti resnično pomagal pri spodbujanju njihove zaščite, danes pa le spodkopava prizadevanja za omejitev močno razširjenega krivolova, ki je temelj svetovne trgovine s slonovino. "Danes absolutno ni pravi čas za spodbujanje ubijanja slonov, ti časi so mimo," je prepričan.

Uvoz slonjih delov je FWS dovolil tudi iz Zambije, kjer je število slonov prav tako drastično upadlo - z več kot 200.000 leta 1972 na le še 21.000 leta 2016.

Zakonit, a nemoralen lov na trofeje?

Lov na slone je v nekaterih afriških živali pod strogimi pogoji sicer popolnoma zakonit, dohodki od dovolilnic pa so po prepričanju nekaterih ključni pri projektih za zaščito živali. V nekaterih afriških državah dobički od prodaje dovolilnic za streljanje na slone, leve in leoparde predstavljajo nezanemarljiv delež v proračunu države. V Zimbabveju naj bi tako zaslužili okoli 130 milijonov dolarjev letno, veliko večino tega zneska prispevajo prav Američani.

Čeprav gre velikokrat za zakonito prakso, pa so javnost, mediji in humanitarne organizacije zgroženi nad objavljanjem lovskih trofej iz užitka. Takšen je bil primer že omenjenega Walterja Palmerja, ki je zaradi uboja ikoničnega leva Cecila doživel pravi javni pogrom, ki je privedel do njegove aretacije. Skupine za zaščito živali pogosto javno objavljajo imena lovcev na trofeje, peticija za prepoved tovrstnega lova pa ima trenutno več kot 146.000 podpisnikov. "Ameriška vlada je bila v zadnjih letih vodilna v boju proti zajezitvi upadanja števila najbolj ikoničnih afriških živali, kot so slon, nosorog in lev. Res škoda, da je ta položaj zdaj pripravljena opustiti. Res je, da dobro voden in skrbno načrtovan lov lahko prispeva k ohranjanju živali. A ameriško politiko na tem področju na žalost vodijo profesionalni in ljubiteljski lovci ter orožarski lobi, ne pa znanost in strokovnjaki," je opozoril Jeff Christfield iz organizacije African Wildlife Foundation, ki je še dejal, da bi sprememba v ameriški politiki lahko dala nov zagon že skoraj opuščeni trgovini s slonovimi okli.

"Poteza ZDA bi lahko uničila vsa dolgoletna prizadevanja in delo, ki je bilo opravljeno pri ukinitvi preprodaje slonovine. Kitajska je vodilna na tem področju, do konca leta bo zaprla vso trgovino s slonovino na svojem ozemlju. Do zdaj so bile tudi poteze Američanov na tem področju občudovanja vredne, zato je ta trgovina počasi ugašala. Zadnja stvar, ki jo potrebujemo, je, da bi zdaj, ko je v zadnjih izdihljajih, dobila svež veter v jadra."

Donald Trump jr.: "Lovci smo bili dolgo spregledani"

Po objavi, da se je ameriško notranje ministrstvo odločilo za ponoven uvoz slonovine v državo, so se ameriški mediji znova spomnili dveh morda najbolj znanih lovcev na trofeje v državi - sinov ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Donalda jr. in Erica, ki sta se leta 2011 odpravila na lovske počitnice v Afriko in na družbenih omrežjih nato objavila fotografije, na katerih pozirata s svojimi trofejami - slonom, bivolom in leopardom. Te fotografije so med predvolilno predsedniško kampanjo Donalda Trumpa sprožile veliko zgražanja, igralka Mia Farrow je tako na Twitterju zapisala: "Kaj je šlo tako narobe s Trumpovima sinovoma, da sta bila zmožna ubiti to čudovito žival?"

Donald Trump mlajši, Trumpov najstarejši sin, ki se ga je zaradi navdušenja nad lovom med prijatelji prijel vzdevek "kmetavzar s Pete avenije", je v pogovoru za revijo Forbes leta 2012 pojasnil svoje navdušenje nad lovom in prepričanje o dobrem namenu, ki je s tem storjen: "Slonov je na območjih, kjer sva z Ericom lovila, preveč, zato morajo biti ubiti, da se s tem zaščiti njihov habitat." Sam je dejal, da je v Afriki ubil 15 ali 16 živali. Kot velik zagovornik lova na trofeje je lani tudi izjavil, da bi moral FWS "spodbujati ameriške lovce za zakonit in etičen lov v tujini". "Poleg tega moramo lovci zagotoviti, da bo naš glas slišan, saj smo bili v zadnjem času spregledana skupina. To želim spremeniti enkrat za vselej. Naredili bomo vse, kar bo treba, da bo predsedniški mandat Donalda Trumpa najboljši po mandatu Theodora Roosevelta za vse ameriške lovce, ljubitelje narave in javnih površin."

Donald Trump sicer ljubezni do lova ne deli s svojima sinovoma. Leta 2012 je tako v pogovoru za portal TMZ izjavil: "Moja sinova obožujeta lov, sta lovca in zelo dobra sta v tem. Sam nisem privrženec lova, zato sem precej presenečen, da imata onadva tako rada to dejavnost."

Za sloni še - levi

Ameriški zagovorniki zaščite živali so sicer opozorili, da dovoljenje za uvoz slonjih delov v ZDA - kot rečeno, če ga bo potrdil tudi predsednik Trump -, ni edino "darilo" trenutne administracije lovcem na trofeje. Kot so poročali tamkajšnji mediji, bi lahko FWS kaj kmalu prižgal zeleno luč tudi za vnovičen uvoz levjih trofej. Medtem ko je FWS spremembo politike do uvoza slonovine javno objavil, pa je na svojih spletnih straneh brez velikega pompa objavil tudi nove smernice, po katerih bodo ameriške domove kmalu lahko krasili tudi deli levov, ubiti v Zimbabveju in Zambiji. Od lani je sicer tudi afriški lev uvrščen na seznam ranljivih živali (ena stopnja pred ogroženostjo), zato so ameriški lovci mnogo težje v domovino uvažali šape, glave, repe in druge dele "kralja živali", prepovedan je bil tudi uvoz delov levov, ki so bili ustreljeni v ujetništvu, zdaj pa je FWS objavila pravila, po katerih je sklepati, da bo uvoz levjih delov kmalu znova dovoljen.

Na straneh organizacije Scientific American iz leta 2015, ki se sklicuje na poročilo Mednarodnega združenja za varstvo narave (IUCN), je navedeno, da je tudi število levov v Afriki močno upadlo. V številkah: v zadnjih 21 letih se je število teh živali zmanjšalo za 42 odstotkov. V ograjenih rezervatih v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju se je število levov sicer povečalo za 11 odstotkov, zunaj njih pa se jim ne piše dobro. Najhujše je stanje na zahodu celine, kjer v 17 državah zahodne Afrike skupno živi le še okoli 400 teh živali. Glavni vzroki za izginjanje levov so oženje njihovega življenjskega prostora, zaradi katerega se bližajo vasem in ubijajo živino, za kar se jim domačini maščujejo, in trgovina s telesnimi deli levov iz Afrike na druge celine, ki je pod določenimi pogoji dovoljena. Levje kosti na primer uporablja azijska medicina. Po njih je vse večje povpraševanje, saj se z njimi nadomeščajo kosti tigrov, ki so kot populacija v še slabšem stanju kot levi, pišejo pri Scientific American.

V ZDA se sicer krešejo mnenja tudi o dovoljenjih za uvoz drugih lovskih trofej iz tujine. Leta 2008 je na primer prišlo do zapleta, ker je FWS severne medvede razglasila za ogroženo živalsko vrsto, zato Američani čez mejo iz Kanade niso mogli spraviti 48 medvedjih kožuhov, ki so jih ustrelili spomladi tistega leta.

Morda pa bo pritisk javnosti zalegel in bodo sloni Donaldu Trumpu vendarle segli do srca. Njegova odločitev bo znana v nekaj dneh.

Anja P. Jerič