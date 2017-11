Umrl je Charles Manson, eden najzloglasnejših kriminalcev 20. stoletja

Desetletja je veljal za simbol zla

20. november 2017 ob 07:41

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

V zaporu v okrožni bolnišnici v Kernu v Kaliforniji je umrl 83-letni Charles Manson, vodja kulta, katerega privrženci so leta 1969 izvedli vrsto grozljivih umorov, ki so šokirali Ameriko.

Umrl je naravne smrti, so sporočile kalifornijske oblasti, več podrobnosti pa niso navedle. Mansona so na začetku meseca v bolnišnico prepeljali iz bližnjega zapora Corcoran, kjer je sedel zaradi dosmrtne zaporne kazni zaradi naročila umorov devetih ljudi, med njimi igralke Sharon Tate. O Mansonovem slabem zdravstvenem stanju smo v zadnjih mesecih poročali večkrat.

Manson je bil eden izmed najzloglasnejših kriminalcev 20. stoletja in je tudi desetletja po grozljivem poletju veljal za simbol zla in groze, ki sta pretresla svet leta 1969. "Ime Manson je postalo metafora za zlo," je v pogovoru za Los Angeles Times leta 1994 dejal tožilec v primeru umorov Vincent Bugliosi.

Smrtonosni pohod Mansonove družine

Kult, znan kot "Mansonova družina", je Manson, ki je skušal pod imenom "Helter Skelter" (bil je obseden z istoimensko pesmijo Beatlov) sprožiti apokaliptično rasno vojno, ustanovil leta 1968. Svojim sledilcem je naročal, naj morijo v bogatih soseskah belcev. Pripadniki kulta so najhujše zločine zagrešili 9. in 10. avgusta 1969, ko je Manson trojico mladih žensk, Susan Atkins, Patricio Krenwinkel in Lindo Kasabian, in Charlesa Watsona, ki se je imel za Mansonovo desno roko, poslal v vilo osem mesecev noseče igralke Sharon Tate in njenega soproga, slavnega režiserja Romana Polanskega, ki ga takrat ni bilo v ZDA. Četverica je z noži in streli pokončala Tatovo, zvezdniškega frizerja Jaya Sebringa, Abigail Folger, pisatelja Wojcicha Frykowskega in Stevena Parenta, prijatelja oskrbnice vile. Po morilskem pokolu je ob odhodu iz vile Atkinsova s krvjo na vhodna vrata načečkala besedo prašič (pig).

Naslednji večer se je celica, okrepljena še z dvema članoma "družine", Leslie Van Houten in Stevom Groganom, podala na nov morilski pokol in pokončala trgovca Lena LaBianco in njegovo ženo Rosemary. V dveh večerih so Mansonovi privrženci umorili sedem ljudi, zadali 169 vbodnih ran in sedem strelnih ran.

Vseskozi je zanikal krivdo

Manson in njegovi privrženci so bili zaradi sedmih umorov obsojeni na smrt, po začasni odpravi smrtne kazni v Kaliforniji pa jim je sodišče leta 1972 obsodbo spremenilo v dosmrtni zapor. Kot je med sojenjem trdilo tožilstvo, je Manson, ki je vseskozi zavračal krivdo, hotel začeti rasno vojno in je upal, da bo policija za umore okrivila revolucionarno temnopolto organizacijo Črni panterji, a je policija kmalu prišla na sled pravim storilcem, ko se je Atkinsonova v zaporu (tam je bila zaprta zaradi nekega drugega umora julija istega leta) sojetnicama pobahala o umoru Tatove, češ da so hoteli zagrešiti "zločin, ki bi šokiral svet". Vsi, razen Atkinsove (ta je leta 2010 umrla zaradi raka), so še vedno za zapahi.

Na sojenju so Manson in njegovi privrženci v sodni dvorani uprizorili pravi cirkus absurda s petjem, hehetanjem in jeznimi izbruhi, na čela pa so si vrisali črko "X", Manson pa je pozneje to spremenil v svastiko.

Manson je bil pozneje obsojen tudi za naročilo umorov glasbenega učitelja Garyja Hinmana, ki je bil zaboden julija, in Donalda Shortyja Shee, umorjenega mesec dni pozneje.

Težavna mladost

Manson se je rodil 12. novembra 1934 v Cincinnatiju komaj 16-letni mami. Večino svoje mladosti je preživel med kroženjem med sorodniki in popravnimi domovi. Že pri 13 letih je bil obsojen zaradi oboroženega ropa. Ko je leta 1967 prišel iz zapora, je začel novačiti člane svoje "družine" v predelu San Francisca, ki je postal središče za hipijevsko mladino. Skupina se je iz San Francisca pozneje preselila v Los Angeles, na Spahn Ranch, kjer so sicer snemali zunanje prizore v vesternih in TV-serijah. Kot piše Reuters, je Manson postal mesija za družbene izobčence in kriminalce, ki so jih privlačili njegova karizma, ustrahovanje in sprevržen spiritualizem, njihovo življenje pa je bilo polno mamil in skupinskega seksa.

Kot poroča Reuters, je v biografski knjigi z naslovom Manson med drugim zapisano, da se je Manson manipuliranja, s katerim je obvladoval svoje privržence, učil iz knjige guruja samopomoči Dala Carnegia iz leta 1936 Kako osvojiti prijatelje in vplivati na ljudi (How to Win Friends and Influence People).

Po prihodu iz zapora si je močno želel uspeti v glasbenem svetu. Da bi spodbudil glasbeno kariero, se je prek poznanstva enega od svojih privržencev spoprijateljil z bobnarjem Beach Boysov Dennisom Wilsonom in producentom Terryjem Melcherjem, sinom igralke Doris Day. Wilson je v sodelovanju z Mansonom posnel njegovo pesem Never Learn Not to Love, potem pa so se njuni poti kmalu razšli. Manson je bil potem zelo jezen na Melcherja, ker je ta, ko je bil priča njegovi nasilnosti, zavrnil snemanje plošče z njim, še vedno pa je bil pripravljen na snemanje dokumentarnega filma o Mansonovi družbi. Prvi pokol kulta se je potem zgodil v vili Polanskega in Tatove, kjer je pred njima živel Melcher z dekletom, igralko Candice Bergen.

K. T.