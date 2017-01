Charles Manson v resnem stanju premeščen iz zapora v bolnišnico

Morilec in vodja kulta obsojen na devet dosmrtnih kazni

5. januar 2017 ob 13:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

Charles Manson, vodja kulta, katerega privrženci so leta 1969 izvedli vrsto grozljivih umorov, ki so šokirali Ameriko, je bil iz zapora premeščen v bolnišnico. Zdravstveno stanje 82-letnega Mansona naj bi bilo resno.

Podrobnosti zaradi varovanja podatkov pacientov niso znane, TMZ pa poroča, da so Mansona, ki v zaporu Corcoran v Kaliforniji služi devet zaporednih dosmrtnih kazni, v torek prepeljali v bolnišnico v Bakersfield.

Kult, znan kot "Mansonova družina", je Manson ustanovil leta 1968, svoje najhujše zločine pa so zagrešili 9. in 10. avgusta 1969, ko je Manson trojico, Susan Atkins, Patricio Krenwinkel in Lindo Kasabian, poslal v vilo igralke Sharon Tate in njenega soproga, slavnega režiserja Romana Polanskega. Polanskega takrat ni bilo v ZDA, Tatova pa je bila osem mesecev noseča. Trojica je z noži pokončala Tatovo, zvezdniškega frizerja Jaya Sebringa, Abigail Folger, pisatelja Wojcicha Frykowskega in Stevena Parenta, prijatelja oskrbnice vile.

Naslednji večer se je trojica okrepljena še z dvema članoma "družine, Leslie Van Houten in Stevom Groganom, podala na nov morilski pokol in pokončala trgovca Lena LaBianco in njegovo ženo Rosemary.

Grozljivi zločini

V dveh večerih so tako Mansonovi privrženci umorili sedem ljudi, zadali 169 vbodnih ran in sedem strelnih ran. Obe prizorišči sta bili pretresljivi, zločina pa je povezovalo več podrobnosti – tako je policija na stenah enega doma in na vratih drugega našla s krvjo žrtev zapisano besedo "prašič", krvav pa je bil tudi zapis Helter Skelter (apokaliptična vojna, do katere naj bi prišlo zaradi rasnih napetosti med belci in temnopolti, op. a.).

Kot je trdilo tožilstvo, je Manson hotel začeti rasno vojno in je upal, da bo policija za umore okrivila revolucionarno temnopolto organizacijo Črni panterji, a je policija kmalu prišla na sled pravim storilcem, ko se je Atkinsonova v zaporu (tam je bila zaprta zaradi nekega drugega umora julija istega leta) sojetnicama pobahala o umoru Tatove, češ da so hoteli zagrešiti "zločin, ki bi šokiral svet".

Na sojenju so Manson in njegovi privrženci v sodni dvorani uprizorili pravi cirkus absurda s petjem, hehetanjem in jeznimi izbruhi, na čela pa so si vrisali črko "X".

Manson je bil sprva obsojen na smrtno kazen, a ker je bila ta tik zatem v Kaliforniji za krajši čas ukinjena, so mu kazen znižali na dosmrtno zaporno kazen. Manson je v 45 letih, kolikor je v zaporu, 12-krat zaprosil za pogojno kazen, a so mu jo vsakič zavrnili. Naslednjo možnost za pogojni izpust ima šele leta 2027.

K. S.