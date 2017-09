Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Petrov je leta 2013 dobil ugledno mirovno nagrado za mir mesta Dresden. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl Stanislav Petrov - človek, ki je preprečil jedrski spopad

"Nisem se mogel premakniti"

19. september 2017 ob 10:40

Moskva - MMC RTV SLO

V 77. letu starosti je umrl nekdanji sovjetski vojaški uradnik Stanislav Petrov, ki je postal znan kot "človek, ki je rešil svet pred jedrsko vojno".

Leta 1983, v času hladne vojne, so računalniki v ruskem središču za opozarjanje pred jedrsko nevarnostjo, pomotoma sprožili alarm, saj so zaznali približevanje več ameriških izstrelkov. Takrat je bil v službi Petrov, ki je imel dve možnosti - takoj obvestiti vodilne o tem, ki bi verjetno ukazali povračilno akcijo proti ZDA, ali neukrepati. Odločil se je za drugo možnost, saj je ocenil, da gre za lažni alarm in sporočila ni predal naprej. Ključna vloga Petrova v zaostrenih razmerah hladne vojne je postala znana leta kasneje, ko je o dogodku tudi javno spregovoril.

Leta 2013 je tako v pogovoru za BBC dejal: "Zgodaj zjutraj 26. septembra leta 1983 sem dobil računalniško sporočilo, da je bilo iz ZDA proti Rusiji izstreljenih več izstrelkov. Imel sem vse potrebne podatke in če bi jih poslal naprej po hierarhični lestvici, nihče ne bi podvomil vanje ali se vprašal, ali so resnični. Vse, kar bi moral narediti, je bilo dvigniti telefonsko slušalko in o alarmu obvestiti poveljnike. A nisem se mogel premakniti. Imel sem občutek, kot da sedim v ponvi z cvrčečim oljem."

Čeprav so Petrova izšolali, kakšen je niz ukrepov v primeru takšne nevarnosti - v najkrajšem možnem času obvestiti sovjetsko vojsko, se je odločil drugače - zavrtel je številko tehnika in prijavil tehnične motnje. "Če bi se motil in bi ameriški izstrelki res leteli, bi Rusija nekaj minut kasneje doživela jedrsko eksplozijo."

"Po 23 minutah sem ugotovil, da se ni nič zgodilo, vse je bilo mirno. Če bi nas Američani res napadli, bi o tem takoj izvedel. Čutil sem neskončno olajšanje," je še dodal v pogovoru za BBC.

Kasnejša preiskava dogodka je pokazala, da so sovjetski sateliti napačno prepoznali sončno svetlobo, ki se je odbijala od oblakov, za medcelinske balistične rakete.

Petrov je vso kariero preživel v vojski. Umrl je že 19. maja na svojem domu v Moskvi, a novica o njegovi smrti je v javnost prišla šele zdaj, in še to po naključju. Nemški filmar Karl Schumacher, ki je Petrovo zgodbo prvič predstavnil mednarodni javnosti, mu je namreč 7. september želel po telefonu voščiti za rojstni dan, a ga je njegov sin Dmitrij obvestil, da očeta ni več. Schumacher je novico o smrti "človeka, ki je rešil svet", objavil na družbenih medijih in tako se je razširila po svetu.

A. P. J.