V Armeniji vre: premier se oklepa oblasti, vodja protestov priprt

Sargsjan po dveh predsedniških mandatih postal premier

22. april 2018 ob 14:03

Erevan - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Armeniji je propadel poskus pogovorov med premierjem Seržem Sargsjanom in protestniki. Še več, po neuspelih pogajanjih je policija priprla vodjo opozicijskih protestnikov, poslanca Nikola Pačinjana.

Sargsjan je premier postal prejšnji teden, potem ko sta se mu iztekla dva mandata predsednika države, vnovič pa za ta položaj ne bi mogel kandidirati. Na premierski položaj ga je izvolila parlamentarna večina, nato pa so v Erevanu in drugih mestih izbruhnili protesti, ki vztrajajo že deseti dan. Protestniki opozarjajo, da Sargsjanu, veteranu armenske politike, ni uspelo pomiriti vse večjih napetosti v odnosu z Azerbajdžanom in Turčijo. Moti jih tudi vse večja navezava na Rusijo, doma pa slabe gospodarske razmere in razširjena korupcija.

Na čelu protestov je 42-letni poslanec Nikol Pačinjan, nekdanji novinar in dolgoletni član opozicije, ki je bil leta 2008 že zaprt zaradi sodelovanja na protestih proti Sargsjanu, v katerih je umrlo deset ljudi. Pačinjan in njegovo politično gibanje želi Sargsjana odstaviti, da bi "demokratične institucije zaščitili pred grožnjo avtoritarizma".

"To ni dialog, ampak izsiljevanje"

Sargsjan in Pačinjan sta se pred televizijskimi kamerami zdaj le sestala, a je bilo pogovorov konec že po nekaj minutah. "Prišel sem, da se pogovoriva o vašem odstopu," je dejal Pačinjan, Sargsjan pa je te zahteve označil kot izsiljevanje. "To niso pogajanja, to ni dialog. To je izsiljevanje legitimne državne oblasti," je dejal Sargsjan in zapustil studio.

Pačinjan se je nato pridružil protestnikom, ki so jih policisti s silo razgnali. Uporabili so tudi šok granate in aretirali več deset protestnikov. Po poročanju nekaterih medijev je med aretiranimi tudi Pačinjan. Kam so ga odpeljali, ni znano. Policija je sporočila le, da so "tri poslance nasilno odstranili s protestov". Kot poslanec sicer uživa poslansko imuniteto, ki mu jo lahko odvzame le parlament.

A. P. J.