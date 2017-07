Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Kraj v središču finske prestolnice, kjer je moški zapeljal v množico ljudi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Helsinkih pijan moški zapeljal v množico in ubil človeka

Štiri poškodovane prepeljali v bolnišnico

28. julij 2017 ob 20:22

Helsinki - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Helsinkih je moški zapeljal v množico ljudi, pri čemer je umrl en človek, štirje ljudje so ranjeni, je sporočila policija. Voznik naj bi bil finski državljan, star približno 50 let in pod vplivom alkohola.

Voznika je policija, ki je bila o dogodku obveščena ob 18.15, prijela na kraju dogodka v središču finske prestolnice, vendar ga še niso mogli zaslišati.

Pozneje je policija izrazila domnevo, da je bil voznik pod vplivom nedovoljenih mamil. Dodali so tudi, da nič ne kaže na to, da bi šlo za teroristično dejanje.

Policija je ob nesreči zaprla celotno območje. Štiri poškodovane so prepeljali v bolnišnico.

J. R.