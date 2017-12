Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ponovno štetje glasov v glavnem mestu Hondurasa Tegucigalpi. Foto: Reuters Sorodne novice V Hondurasu zaradi nasilja po volitvah razglasili izredne razmere Dodaj v

V Hondurasu še ni jasno, kdo je zmagal na volitvah

Protesti zahtevali tri smrtne žrtve

4. december 2017 ob 21:34

Tegucigalpa - MMC RTV SLO, STA

Teden dni po volitvah v Hondurasu še ni znano, kdo je novi predsednik te srednjeameriške države. Največ glasov je osvojil dosedanji predsednik Juan Orlando Hernandez, a volilna komisija zmagovalca še ni razglasila.

"Končali smo ponovno štetje," je povedal predsednik državne volilne komisije David Mataramos, ki je pred tem napovedal ponovno štetje 1.006 glasov zaradi neskladnosti. Opozicijsko Zavezništvo proti diktatorstvu je medtem zahtevalo ponovno štetje 5.173 glasov.

Kot je sporočil Mataramos, je Hernandez po preštetju vseh glasovnic na volitvah, ki so potekale 26. novembra, osvojil 42,98 odstotka glasov, njegov tekmec Salvador Nasralla pa 41,39 odstotka. Uradnega zmagovalca volitev še niso razglasili, saj obstaja možnost pritožb. Tako bi lahko zmagovalca razglasili šele čez 22 dni.

Na ulicah honduraških mest se je v nedeljo znova zbralo več tisoč podpornikov Nasralle, ki so protestirali proti predsedniku in volilnim prevaram. Zbrali so se kljub v petek uvedeni policijski uri, ki velja ponoči med 18. in 6. uro, trajala pa bo deset dni. Protestniki so trobili z vuvuzelami, prižigali ognje in predsednika pozivali k odhodu.

Očitki oblasti, da je ukradla volitve

Protestov v prestolnici Tegucigalpa se je udeležil tudi Nasralla, ki je tako kot protestniki oblasti obtožil, da so ukradle volitve. Poleg tega je pripadnike honduraške vojske pozval, naj se uprejo izvajanju policijske ure. "Vse pripadnike oboroženih sil pozivam: uprite se svojim, šefom," je dejal množici podpornikov, ki so izžvižgali vojake. "Vi ne bi smeli biti tam, ampak bi morali biti del ljudstva," pa je dejal vojakom. Vse je pozval tudi k udeležbi na vsedržavni stavki, ki naj bi se začela danes. Med nedeljskimi protesti ni izbruhnilo nasilje, so pa v preteklih dneh protesti zahtevali najmanj tri smrtne žrtve. Več sto ljudi so aretirali.

Medameriška komisija za človekove pravice in Urad ZN za človekove pravice v Hondurasu sta medtem v nedeljo v skupni izjavi honduraške oblasti pozvala, naj ukrepajo "v skladu s človekovimi pravicami in spoštujejo osebno integriteto posameznikov".

