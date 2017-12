V Hondurasu zaradi nasilja po volitvah razglasili izredne razmere

Ena smrtna žrtev in več deset poškodovanih

2. december 2017 ob 16:32

Tegucigalpa - MMC RTV SLO, STA

Po nedeljskih predsedniških volitvah v Hondurasu sta oba kandidata razglasila zmago, volilna komisija pa glasov še ni preštela. Po državi so izbruhnili nasilni protesti, zaradi katerih je vlada razglasila izredne razmere in uvedla policijsko uro.

Državne oblasti so začasno ukinile nekatere ustavne pravice državljanov. "Začasno ukinitev ustavnih pravic smo sprejeli, da bodo lahko oborožene sile obvladale val nasilje, ki je zajel državo," je po poročanju Guardiana zatrdil visoki predstavnik sveta ministrov Ebal Diaz.

Na ulicah od šeste ure zvečer do šeste ure zjutraj velja policijska ura. Izjema so predstavniki vrhovne volilne komisije in političnih strank, domači in tuji opazovalci ter novinarji, akreditirani za spremljanje volitev. Na letališču v prestolnici Tegucigalpa so odpovedali nekaj mednarodnih letov. Policijska ura naj bi veljala deset dni.

Dva kandidata, dva zmagovalca

Honduraška volilna komisija še vedno ni razglasila rezultatov predsedniških volitev prejšnjo nedeljo. Tako dosedanji predsednik Hondurasa Juan Orlando Hernandez kot njegov tekmec Salvador Nasralla sta v nedeljo razglasila zmago na predsedniških volitvah.

Po prvih rezultatih po okoli polovici preštetih glasov je bil po poročanju Guardiana v vodstvu Nasralla, a je v četrtek po 95 odstotkih preštetih glasov z 42,92 odstotka vodstvo prevzel Hernandez, Nasralla je prejel 41,42 odstotka glasov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Nasilni protesti in ropanja

Nasralla je Hernandeza obtožil volilne prevare in svoje privržence pozval na ulice, demonstracije pa so se sprevrglo v nasilne proteste, zaradi katerih je vlada vojski in policija podelila dodatna pooblastila. Protestniki so po navedbah varnostnih sil tudi razbijali trgovine in druge poslovne objekte ter zažigali gume in avtomobile.

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA je bil v nasilju ubit najmanj en človek, Guardian poroča o najmanj 20 ranjenih. Policija je sporočila, da so zaradi ropanja aretirali več kot sto ljudi. Mnogi ljudje so med nemiri odhiteli v trgovine in na črpalke, saj so se bali, da zaradi spopadov ne bodo mogli zapustiti domov.

Rezutati naj bi bili znani v treh dneh

Predsednik državne volilne komisije David Matamoros je za soboto napovedal posebno štetje glasovnic, na katerem bodo v navzočnosti uradnikov iz obeh taborov pregledali 1.031 domnevno spornih glasovnic, ki predstavljajo šest odstotkov vseh glasov. Ukrep je zahteval vodja levice in nekdanji predsednik Manuel Zelaya, ki je napovedal, da bo rezultat volitev znan v treh dneh in ga bodo ob upoštevanju njihovih zahtev tudi priznali.

Hernandez bo ob morebitni izvolitvi prvi predsednik Hondurasa z dvema mandatoma. Ponovno izvolitev je s svojo odločitvijo omogočilo vrhovno sodišče, saj ponovna izvolitev sicer ni v skladu s honduraško ustavo. Nasralla je sicer v televizijskem pogovoru zahteval vnovično štetje vseh glasovnic in opozoril na morebitno skrivno sodelovanje volilne komisije in vlade.

Revščina, neizobraženost in umori

Novega predsednika Hondurasa čakajo veliki izzivi. Vplivne mladinske tolpe z nasiljem terorizirajo večje dele države, zaradi česar so številni državljani že zbežali v ZDA. Več kot 60 odstotkov prebivalcev je revnih, od tega jih 38 odstotkov živi v izjemni revščini. Honduras je država z najnižjo stopnjo izobraženosti v državah Srednje Amerike in je v svetovnem vrhu glede na število umorov na prebivalca.

J. R.