V Italiji pod snežnim plazom našli deset preživelih

Pet metrov debela snežna odeja

20. januar 2017 ob 12:17,

zadnji poseg: 20. januar 2017 ob 19:40

Rim - MMC RTV SLO/Reuters

Pod snežnim plazom, ki je pred dvema dnevoma zasul hotel v osrednji Italiji, so našli deset preživelih, med njimi dva otroka. Šest so jih že povlekli izpod snega.

Reševalci so sporočili, da so bili preživeli zakopani pod snegom. Italijanski mediji poročajo, da sta med njimi tudi dva otroka. Do zdaj so po poročanju BBC-ja potrjeni najmanj štirje mrtvi, okoli 20 je pogrešanih.

Reševalna akcija, v kateri sodelujejo tudi reševalni helikopterji, poteka v izredno težkih razmerah, saj je snežna odeja na tem območju debela kar pet metrov. Reševalci se bojijo tudi novih snežnih plazov.

Snežni plaz v kraju Farindola sredi dežele Abruci se je sprožil po nizu močnih potresnih sunkov, ki so v sredo stresli ta del Italije.

V butičnem hotelu Rigopiano pod goro Gran Sasso je bilo nastanjenih okoli 30 ljudi. Reševalci upajo, da so preživeli v zračnih žepih znotraj zgradbe.

VIDEO Sedmerico zasutih v Italiji že dosegli

G. V., B. V.