V Jordaniji usmrtili 15 zapornikov

Po začasni ukinitvi od leta 2014 jordanske oblasti ponovno izvajajo smrtno kazen z obešanjem

4. marec 2017 ob 10:40

Aman - MMC RTV SLO/Reuters

Jordanske oblasti so usmrtile deset zapornikov, obsojenih terorizma, in pet, obsojenih posilstva in spolnega nadlegovanja, je sporočil vladni predstavnik Mohamad Al Momani.

Pet obsojencev je bilo usmrčenih zaradi lanskega napada na skrivališče varnostnih sil v mestu Irbid, v katerem je umrlo sedem vojakov in policist.

Preostalih pet zapornikov je bilo usmrčenih zaradi različnih ločenih incidentov od leta 2003 naprej, med drugim zaradi umora pisatelja Nahida Hatarja, pet zapornikov pa zaradi posilstev in spolnega nasilja.

Jordanija je leta 2014 ponovno uvedla smrtno obsodbo z obešanjem, potem ko so med letoma 2006 in 2014 smrtno kazen začasno ukinili.

J. R.