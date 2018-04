Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! DeAngelo se je več kot štiri desetletja skrival pred roko pravice. Foto: Reuters Dodaj v

V Kaliforniji po 40 letih prijeli množičnega morilca in posiljevalca

"Morilec zlate države" končno za zapahi

26. april 2018 ob 09:24

Sacramento - MMC RTV SLO, STA

V Kaliforniji so na podlagi dokaza DNK prijeli 72-letnega nekdanjega policista Jamesa DeAngela, ki je osumljen 12 umorov, 45 posilstev in 120 vlomov med letoma 1976 in 1986.

Doslej neznani morilec je bil znan kot "posiljevalec vzhodnega območja", "izvirni nočni zalezovalec" in "morilec zlate države", kot je drugo ime za Kalifornijo. Žrtve in sorodniki so veseli, da je policija končno opravila svoje delo, čeprav številni sumijo, da bi ga verjetno opravili hitreje, če zločinec ne bi bil eden izmed njih.

Od leta 1973 do leta 1976 je DeAngelo namreč delal kot policist v mestu Exter, potem pa do leta 1979 v Auburnu. Največ zločinov je zagrešil v idiličnem naselju Rancho Cordova v predmestju kalifornijske prestolnice Sacramento.

Potem ko je DeAngelo začel ubijati, posiljevati in vlamljati, so začeli ljudje zaklepati hiše, še posebej ženske pa so nenehno živele v strahu, kdaj bodo na vrsti. Žrtve in sorodniki so veseli, da je policija končno opravila svoje delo, čeprav številni sumijo, da bi ga verjetno opravili hitreje, če zločinec ne bi bil eden izmed njih.

Zadnji umor je DeAngelo zagrešil leta 1986, nato pa naj bi se upokojil, vsaj glede na dokaze, ki so jih zbrali preiskovalci.

Motiv za zločine je bil na prvem mestu posiljevanje žensk, a če mu je bil kdo pri tem napoti, ko je vlomil v hišo, ga je ubil.

Osumljenec se ni upiral aretaciji

Ker ni bilo novih zločinov, je policijska preiskava zašla med stare primere, znova pa so preiskovalci postali pozorni, ko so leta 2001 povezali nekaj dotlej še nepovezanih zločinov po Kaliforniji.

Zvezni preiskovalni urad (FBI) je nato leta 2016 ponudil 50.000 dolarjev nagrade za informacije o zločincu. Javnosti so pojasnili, da gre najverjetneje za belega moškega, starega med 60 in 75 let, ki ima svetle lase, je atletske postave in je izurjen v vojaških ali policijskih veščinah.

Tožilka mesta Sacramento Anne Marie Schubert je priznala, da je DeAngelo postal osumljenec šele prejšnji teden, ko so analizirali neki dotlej "zapostavljeni" DNK. Policisti so dobili nalog za aretacijo in jo v noči na sredo pri Sacramentu izvedli brez upiranja osumljenega.

Ena izmed posiljenih leta 1976, danes 72-letna Jane Carson Sandler, je povedala, da je vedno verjela, da je posiljevalec še živ in jim ga bo uspelo ujeti. Sovraštvo in jeza sta z leti zbledela, vendar pa je vsako noč pred spanjem molila za dve stvari – da ne bi več imela nočnih mor o posilstvu in da bi zločinca prijeli.

G. V.