V Kanadi odpoklicali znani gin - namesto 40 odstotkov jih je imel 77

Že drugi primer letos

5. maj 2017 ob 08:44

Toronto - MMC RTV SLO

Po vsej Kanadi so odpoklicali steklenice priljubljenega in znanega britanskega gina Bombay Sapphire, potem ko so našli serijo s še enkrat višjo vsebnostjo alkohola - namesto 40 odstotkov so namerili kar 77 odstotkov.

Napaka naj bi nastala v tovarni, poroča BBC.

Kanadska agencija za nadzor hrane (CFIA) je sporočila, da ne poročajo o smrtih ali hospitalizaciji v povezavi z uživanjem omenjenega gina. Po navedbah velikana alkoholnih pijač Bacardija, ki Bombay Sapphire distribuira, naj bi kontaminirano serijo prodajali samo v Kanadi.

Provinca Ontario je bila prva, ki je umaknila gin iz svojih trgovin, preden je bil izdan uradni odpoklic za celo državo. "Ena serija je bila ustekleničena še pred pravilno razredčitvijo, s katero se doseže predpisano 40-odstotno vsebnost alkohola," je v izjavi zapisal ontarijski odbor za nadzor alkohola. "Zato je imela prizadeta serija 77-odstotno vsebnost alkohola."

CFIA kupce poziva, naj odpoklicani gin vržejo proč ali pa vrnejo v trgovino, kjer so ga kupili.

To je sicer že drugič letos, da je morala Kanada odpoklicati alkoholno pijačo zaradi previsoke vsebnosti alkohola. Marca so tako s polic umaknili steklenice vodke Georgian Bay, potem ko je inšpekcija odkrila serijo z 81-odstotno vsebnostjo alkohola.

