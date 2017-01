Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! 27-letni študent je v mošejo vstopil oborožen s kalašnikovko in ubil šest ljudi, ter jih ranil 19. Foto: Reuters Sorodne novice V napadu na mošejo v Quebecu šest mrtvih in osem ranjenih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za napad v kanadski mošeji obtožen 27-letni francosko-kanadski študent

V času napada je bilo v mošeji več kot 50 ljudi

31. januar 2017 ob 07:00

Quebec - MMC RTV SLO

Kanadska policija je za umor šestih ljudi v napadu na mošejo v Quebecu obtožila francosko-kanadskega 27-letnega študenta Alexandra Bissonnetta.

Potem ko je napadalec po nedeljskem napadu poklical policijo, so 27-letnika prijeli v njegovem avtomobilu na mostu, ki vodi od Quebeca do Ile d'Orleansa. Bissonnette je študiral politično znanost in antropologijo na univerzi Laval, katere kampus je približno tri kilometre od napadene mošeje. Kot poroča BBC, je bil znan po svojih skrajnodesničarskih prepričanjih, med drugim naj bi podpiral prepričanja voditeljice francoske desničarske stranke Front National Marine Le Pen.

Montreal Gazette je poročal, da se je, sodeč po njegovem profilu na Facebooku, ki je medtem že ukinjen, napadalec zamaskiral v smrtnjaka s koso. Ko je oborožen vstopil v mošejo okoli 20. ure, je bilo v njej okoli 50 ljudi. Ubil je šest ljudi in jih ranil 19, pet jih je še vedno bolnišnici, dva med njimi sta v kritičnem stanju.

Policija Mohameda Khadirja, moškega maroškega porekla, ki so ga prav tako aretirali po napadu, zdaj obravnava kot očividca.

K. T.