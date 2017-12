V Makedoniji aretiran srbski "kralj sintetičnih mamil" Milan Zarubica

Na prostosti od leta 2014

2. december 2017 ob 12:11

Tetovo - MMC RTV SLO

V Tetovu v Makedoniji je bil aretiran Milan Zarubica, znan tudi kot srbski "kralj sintetičnih mamil", v akciji srbske in makedonske policije pa je bilo zaseženih okoli 300 kilogramov amfetaminov.

Kot poroča srbski portal krik.rs, ki se osredotoča na poročanje o organiziranem kriminalu in korupciji, je bil Zarubica že obsojen zaradi proizvodnje in distribucije sintetičnih mamil, to pa je razlog tudi tokratne aretacije.

Zarubico so aretirali kot šefa kriminalne skupine, ob njem pa so aretirali še sedem srbskih in makedonskih državljanov.

V okviru skupne operacije srbske in makedonske policije je bil odkrit nezakonit laboratorij za proizvodnjo sintetičnih mamil, policija pa je zasegla okoli 300 kilogramov amfetaminskih tablet. Še en laboratorij so našli na ozemlju Srbije.

Srbski minister za notranje zadeve Nebojša Stefanović je dejal, da sta policiji iz obeh držav leto dni nadzorovale Zarubico, tako prevoz opreme iz ene v drugo državo kot izgradnjo laboratorija za protizvodnjo mamil. Po Stefanovićevih besedah je zaseg amfetaminov "zelo pomemben tudi zato, ker gre za kaptagon, novo sintetično mamilo, priljubljeno tudi med borci IS-ja" oziroma samooklicane Islamske države.

Proizvajal mamila tudi med prestajanjem kazni

Kot poroča srbski portal blic.rs, je bil Zarubica prvič aretiran leta 2003. Takrat so njegov laboratorij za proizvodnjo sintetičnih mamil označili za največjega v Evropi, zasegli pa so okoli dva milijona amfetaminskih tablet in drugih substanc v vrednosti deset milijonov dolarjev.

Leta 2005 je bil Zarubica, sicer zdravnik po poklicu, obsojen na 11 let zapora. Branil se je, da je le proizvajal zdravilo na osnovi amfetamina, ki naj bi zdravilo narkolepsijo.

Kljub obsodbi na zaporno kazen je konce tedna preživljal na prostosti, prosti čas pa je izkoriščal za proizvodnjo mamil. Zaradi tega je bil leta 2011 spet obsojen. Iz zapora je odšel konec leta 2014.

B. V.