Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Stavba, ki se je porušila, naj bi bila stara več kot 100 let. Takšne nesreče v Indiji niso neobičajne. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Poplave zaradi monsunskega deževja sprožile evakuacije v Mumbaju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Mumbaju se je zrušilo stanovanjsko poslopje. Pod ruševinami okoli 40 ljudi.

31. avgust 2017 ob 08:28

Mumbai - MMC RTV SLO, STA

V indijskem finančnem središču Mumbaj se je zrušilo stanovanjsko poslopje. Pod ruševinami je pokopanih okoli 40 ljudi, reševalci pa so že potrdili eno smrtno žrtev.

Štirinadstropna stavba, ki naj bi bila stara več kot 100 let, se je zrušila okoli 8.40 po krajevnem času v gosto poseljenem območju Bhendi Bazaar. Skupina 43 reševalcev skuša rešiti preživele, poroča francoska tiskovna agencija AFP, doslej pa so rešili štiri.

Predstavnik reševalcev je dejal, da domnevajo, da je v poslopju živelo osem ali devet družin.

Zrušenja stavb v Indiji so sicer pogosta, še posebej v času monsunov od januarja do septembra zaradi močnega deževja. Iz Mumbaja so v torek poročali o še posebej obilnih padavinah, ki so povzročile poplave tako v mestu kot tudi sosednji regiji Thane.

V zadnjih letih je zaradi zrušenja stavb zaradi slabe gradnje in materialov ali starosti umrlo več ljudi. Julija je v zrušenju poslopja v Mumbaju umrlo 17 ljudi, v eni najhujših tovrstnih nesreč pa je leta 2013 umrlo 60 ljudi, še poroča AFP.

B. V.