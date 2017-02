Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Avtobus je zapeljal čez betonsko ograjo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V nesreči avtobusa v Tajvanu najmanj 32 žrtev

Med potniki ni bilo tujcev

13. februar 2017 ob 17:57

Tajpej - MMC RTV SLO/STA

V prometni nesreči turističnega avtobusa v bližini tajvanske prestolnice Tajpej je umrlo najmanj 32 ljudi. Vzrok za nesrečo še ni znan, policija pa preiskuje, če je voznik vozil prehitro.

Na avtobusu je bilo 43 potnikov, voznik in turistični vodič. Okoli 21.00 po lokalnem času je avtobus pri izvozu z avtoceste vzhodno od prestolnice zapeljal čez betonsko ograjo in se prevrnil na bok. Približno 100 reševalcev je pohitelo na prizorišče, vendar so za veliko potnikov prispeli prepozno, saj niso kazali znakov življenja.

Od 44 ljudi na avtobusu jih je po zadnjih podatkih umrlo 32, poroča BBC, ostale pa so prepeljali v bližnje bolnišnice. Med potniki ni bilo tujcev. Večina potnikov je bila upokojencev, ki so se vračali z ogleda cvetočih češenj v mestu Taichung.

