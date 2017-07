V nesreči na nogometnem stadionu v Senegalu osem mrtvih

Prekinitev kampanje pred volitvami

16. julij 2017 ob 08:27

Dakar - MMC RTV SLO

V nesreči na nogometnem stadionu v Dakarju, na katerem se je zrušil zid, je umrlo osem ljudi, najmanj 49 pa jih je ranjenih. Do nesreče je prišlo po spopadu navijačev in policijski uporabi solzivca, kar je sprožilo stampedo.

Na stadionu Demba Diop je ob koncu tekme med kluboma Stade de Mbour in Union Sportive Ouakam prišlo do spopadov med nasprotnimi navijači. Nekateri so v nasprotnike metali stvari, tudi kamne. Policija je uporabila solzivec, kar je povzročilo paniko in stampedo.

Na spletu so se pojavile fotografije, ki kažejo, kako so ljudje plezali čez nizek zid v oblaku solzivca, poroča BBC.

Eden od očividcev, ki je v nesreči izgubil prijatelja, je dejal, da je zid ob zrušenju padel neposredno na ljudi. Na prizorišči so reševalna vozila in gasilci. Tiskovni predstavnik predsednika je dejal, da bodo iz spoštovanja v nedeljo prekinili kampanjo za prihajajoče volitve, dejal pa je še, da bi morali izreči "kazni, ki bi služile kot opozorilo".

B. V.