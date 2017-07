Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Napadalec je pet ljudi huje poškodoval. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V newyorški bolnišnici streljal odpuščeni zdravnik

Več poškodovanih, napadalec si je sodil sam

30. junij 2017 ob 22:27,

zadnji poseg: 1. julij 2017 ob 08:48

New York - MMC RTV SLO/Reuters

V streljanju v newyorški bolnišnici Bronx-Lebanon je bila ubita zdravnica in poškodovanih še šest ljudi, med njimi pet huje. Streljal naj bi 45-letni Henry Bello, ki je do leta 2015 delal v tej bolnišnici.

Policija strelca še ni uradno potrdila, a so policijski viri ameriškim medijem dejali, da gre za Bella, ki je bil do leta 2015 zdravnik družinske medicine v tej ustanovi. Bello je ljudi v bolnišnici napadel s polavtomatsko puško približno ob 14.55 po krajevnem času (20.55 po srednjeevropskem času). Oblečen je bil v zdravniška oblačila. Na koncu strelskega pohoda po 16. in 17. nadstropju bolnišnice se je polil z vnetljivo snovjo in se zažgal. Nato se je še ustrelil.

Policija je z močnimi silami vdrla v bolnišnico in prečesala vsa nadstropja od sobe do sobe, strelca pa našla že mrtvega.

Odšel iz bolnišnice po obtožbah

Bella so v bolnišnici obtoževali spolnega nadlegovanja, leta 2015 pa je po poročanju ameriške televizije NBC, ki se sklicuje na vire, dal odpoved, namesto da bi ga odpustili. Takrat je sodelavcem povedal, da bo prišel nazaj in ubijal.

Nekdanje sodelavce je obtoževal rasizma, vendar pa je imel že v preteklosti neprimeren odnos do žensk. Leta 2004 so ga aretirali, ko je 23-letnico zagrabil za mednožje, dvignil v zrak in odnesel s seboj. Leta 2009 pa so ga aretirali, ker je dvema ženskama gledal pod krilo z ogledalom.

Motiv za njegov napad še vedno ni uradno potrjen.

J. R., M. R., B. V.