Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Napad se je zgodil v nedeljo zvečer na severovzhodu Pariza. Foto: Reuters Dodaj v

V Parizu moški zabodel sedem mimoidočih

Povod za njegovo dejanje še ni znan

10. september 2018 ob 07:23

Pariz - MMC RTV SLO

V Parizu je neki moški z nožem in železno palico napadel mimoidoče. Ranjenih je bilo sedem ljudi, od tega štirje huje. Policija je sporočila, da ni šlo za teroristični napad.

Napad se je zgodil v nedeljo pred 23.00 na obrežju kanala Ourcq v 19. pariškem okrožju. Priče so dejale, da je moški napadel naključne mimoidoče. Zabodel je pet ljudi, a so ga pregnali domačini, ki so igrali petanko, saj so ga začeli obmetavati s kamni.

Zadeli so ga, zato je zbežal drugam. Nato je v bližini zabodel še dva britanska turista, poroča BBC.

Po poročanju francoskih medijev ima napadalec afganistanske korenine. Policija je sporočila: "Za zdaj ni indicev za to, da bi sklepali, da je šlo za teroristični napad."

A. P. J.