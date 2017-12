V Peruju drugi dan zapored protesti proti pomilostitvi Fujimorija

Kuczynski brani Fujimorijevo vladavino

26. december 2017 ob 10:06

Lima - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Peruju so v ponedeljek že drugi dan zapored potekali protesti proti pomilostitvi nekdanjega predsednika Alberta Fujimorija. V Limi se je zbralo več kot 5.000 ljudi. Izbruhnili so tudi spopadi med protestniki in policijo.

Protestniki so predsednika Pedra Pabla Kuczynskega, ki je pomilostil Fujimorija, označevali za "izdajalca" in ga pozivali k odstopu, pozivali pa so tudi k preklicu pomilostitve in novim volitvam. Policija je uporabila solzivec, da bi razgnala množico v središču glavnega mesta Lima. Medtem je v protest proti pomilostitvi iz stranke predsednika Kuczynskega izstopil že tretji poslanec, odstopil pa je tudi namestnik ministra za človekove pravice.

Kuczynski je nekdanjega predsednika Fujimorija, ki je prestajal 25-letno zaporno kazen zaradi kršitev človekovih pravic in korupcije, v nedeljo skupaj s še sedmimi ljudmi pomilostil iz humanitarnih razlogov. Fujimori namreč boleha za napredujočo degenerativno neozdravljivo boleznijo, zaporniške razmere pa naj bi po ocenah predsednika stanje še dodatno poslabšale. Prejšnji konec tedna so ga zaradi aritmije in nizkega krvnega tlaka prepeljali v bolnišnico.

Kuczynski: Protestniki, obrnite stran

Kuczynski je v ponedeljek branil svojo odločitev. Ljudi, ki protestirajo, je pozval, naj "obrnejo stran" in pomilostitev sprejmejo, poroča Reuters. Predsednik, nekdanji bančnik na Wall Streetu, je ponovil, da je bila pomilostitev odziv na strah, da bi Fujimori umrl v zaporu.

Ob tem pa je tudi branil Fujimorijevo desetletno vladavino. "Jasno je, da je njegova vlada, ki je podedovala državo, globoko v nasilni in kaotični krizi na začetku devetdesetih let povzročila številne kršitve zakonov na področju demokracije in človekovih pravic. A menim tudi, da je prispevala k državnemu napredku," je glede Fujimorijeve vladavine dejal Kuczynski.

Aktivistka za človekove pravice Gisela Ortiz je v odzivu na obrambo pomilostitve opozorila, da Kuczynski ni namenil niti ene besede žrtvam Fujimorijeve vladavine ali njihovim družinam.

Pod Fujimorijem delovali odredi smrti

Fujimori, ki je tako kot Kuczynski star 79 let, močno deli perujsko družbo. Medtem ko je za številne skorumpirani diktator, mu drugi priznavajo, da je končal hudo gospodarsko krizo in zatrl upor maoističnih upornikov. Med drugim je bil obsojen tudi dovoljevanja umorov, ki so jih izvajali odredi smrti.

S pomilostitvijo si je Kuczynskijeva konservativna vlada nakopala novo politično krizo - in sicer manj kot teden dni po tem, ko je predsednik prestal glasovanje o zaupnici v kongresu zaradi korupcijskega škandala. Kuczynski se je na položaju obdržal, ker je Fujimorijev sin razdelil glasove stranke Ljudska sila, zaradi česar je zmanjkalo glasov za odstavitev predsednika. To je sprožilo vprašanja, ali je bila pomilostitev pravzaprav vračilo usluge Fujimorijevemu sinu.

B. V.