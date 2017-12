Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Fujimorija nekateri v Peruju občudujejo zaradi boji proti maoističnim upornikom, njegovi kritiki pa ga imajo za skorumpiranega diktatorja. Foto: Reuters Predsednik Kuczynski je na položaju ostal po zaslugi Fujimorijevega sinu. Foto: Reuters Sorodne novice Perujski kongres izglasoval nezaupnico vladi Peru: Hči Alberta Fujimorija dobila prvi krog volitev Dodaj v

Peru: Pomilostitev Fujimorija sproža ugibanja, ali je šlo za vračilo usluge

Fujimori je bil obsojen korupcije in kršitev človekovih pravic

25. december 2017 ob 13:13

Lima - MMC RTV SLO, STA

Perujski predsednik Pedro Pablo Kuczynski je nekdanjega predsednika Alberta Fujimorija, ki zaradi kršitev človekovih pravic in korupcije prestaja 25-letno zaporno kazen, iz zdravstvenih razlogov pomilostil.

Fujimori namreč boleha za napredujočo degenerativno neozdravljivo boleznijo, zaporniške razmere pa naj bi stanje še dodatno poslabšale, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. V predsednikovem uradu so sporočili, da je Kuczynski pomilostil še sedem ljudi v podobnem stanju.

Fujimorijev sin Kenji je odločitev pozdravil in jo označil za plemenito in velikodušno. Zadovoljstvo je izrazila tudi Fujimorijeva hči Keiko, sicer vodja opozicije.

Nekateri protestniki so se medtem zaradi nasprotovanja pomilostitvi podali na ulice, kjer se je več protestnikov med poskusom pohoda do vladne palače spopadlo s policijo. Predstavnik organizacije Human Rights Watch José Miguel Vivanco je opozoril, da pomilostitev ni v prid načelu, da je zakon enak za vse.

Vračilo usluge Fujimorijevemu sinu?

Skupaj s še nekaterimi aktivisti je mnenja, da bi pomilostitev lahko predstavljala vračilo usluge Fujimorijevemu sinu, ki na četrtkovem glasovanju v kongresu ni podprl odstavitve Kuczynskega.

Kuczynski je tako prestal glasovanje o odstavitvi zaradi očitkov o laganju o povezavah z brazilskim gradbenim podjetjem Oderbrecht. 79-letnemu desnosredinskemu Kuczynskemu so očitali, da je lagal o prikrivanju plačil od brazilskega podjetja Oderbrecht, od katerega naj bi prejel do pet milijonov ameriških dolarjev. Kuczynski in njegovo podjetje sta trdila, da je šlo za zakonito plačilo svetovalnih storitev.

Proti predsednikovi odstavitvi je po 14-urni seji glasovalo 79 poslancev, kar pomeni, da je zmanjkalo osem glasov, 21 pa se jih je vzdržalo, med njimi tudi več poslancev opozicijske stranke Ljudska sila, ki jo vodi Keiko Fujimori. Ljudska sila sicer obvladuje kongres, a je Fujimorijev sin Kenji razdelil glasove te stranke, s čimer je Kuczynskemu omogočil, da ostane na položaju. Kuczynski je zanikal, da bi bila pomilostitev Fujimorija vračilo usluge njegovemu sinu.

Zaradi pomilostitve sta poslanca stranke Kuczynskega, Vicente Zeballos in Alberto de Belaunde, protestno odstopila.

Obsojen dovoljevanja delovanja odredom smrti

Fujimori je bil predsednik Peruja med letoma 1990 in 2000, leta 2005 pa je moral v zapor zaradi korupcije in kršitev človekovih pravic. Obsojen je bil tudi dovoljevanja umorov, ki so jih izvajali odredi smrti. Fujimorija nekateri v Peruju občudujejo zaradi boji proti maoističnim upornikom, njegovi kritiki pa ga imajo za skorumpiranega diktatorja, poroča BBC.

B. V.