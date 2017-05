V Somaliji varnostne sile "po pomoti" ubile najmlajšega ministra

Varnostne sile zaradi napadov Al Šababa precej živčne

4. maj 2017 ob 15:11

Mogadišu - MMC RTV SLO/STA

Somalske varnostne sile so v prestolnici Mogadiš s strelnim orožjem ubile najmlajšega somalskega ministra Abasa Abdulahija Siradžija, ki so ga pomotoma zamenjali za islamskega skrajneža. Oblasti so ob njegovi smrti izrazile obžalovanje in sprožile preiskavo.

Na vozilo, v katerem je bil 31-letni minister za javna dela, so streljali varnostniki drugega vladnega uradnika, ki so bili na poltovornjaku v bližini predsedniške palače, je povedal somalski senator Iljas Abdulahi. "Zdi se, da je šlo za napako, vendar pa dogodek preiskujemo," je dodal.

Vlada je ob smrti najmlajšega somalskega ministra izrazila globoko obžalovanje, somalski predsednik Mohamed Abdulah Mohamed pa je zaradi incidenta skrajšal obisk v Etiopiji in vodjem varnostnih organov naročil, "naj tej nesrečni tragediji takoj pridejo do dna". Zagotoviti pa morajo tudi, da bodo krivci privedeni pred roko pravice.

Informacijski minister Abdirahman Osman je dejal, da je bilo aretiranih več ljudi, pri čemer ni razkril dodatnih podrobnosti, navaja BBC.

Odrašča v begunskem taborišču

Siradži je odraščal v največjem begunskem taborišču v Keniji, kamor se je zaradi suše in konfliktov zateklo na stotisoče Somalcev. Lani novembra je presenetljivo postal najmlajši poslanec v somalskem parlamentu, februarja letos pa je bil imenovan še za ministra. Kot je sporočil predsednik Mohamed, bodo Siradžija pokopali z državniškimi častmi.

V preteklosti je sicer številne napade na vladne uradnike izvedla teroristična skupina Al Šabab, vendar pa ni znakov, da bi bila ta skupina odgovorna za ministrovo smrt. So pa varnostne sile zaradi pogostih napadov te z Al Kaido povezane skupine precej živčne in rade prehitro pritisnejo na sprožilec. V preteklosti so že po pomoti ustrelile tako predstavnike oblasti kot tudi svoje kolege.

Somalijo pretresajo nemiri in nasilje že vse od leta 1991, ko je bil odstavljen dolgoletni voditelj Siad Bare.

K. S.