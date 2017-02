Predsednika v Somaliji bodo zaradi varnosti poslanci izvolili na letališču

Varnostni problemi v državi

8. februar 2017 ob 11:43

Mogadiš - MMC RTV SLO

Somalijski poslanci se bodo zbrali na letališču, kjer bodo izvolili novega predsednika države. V Mogadišu je pred dogodkom omejen promet, večje ceste pa so zaprte.

Za mesto predsednika se poteguje več kot 20 kandidatov, trije z največ prejetimi glasovi pa bodo šli v drugi krog. Dva, ki bosta prejela največ glasov v tem krogu, se bosta pomerila v tretjem in zadnjem krogu. Trenutni predsednik Hasan Šejk Mohamud se spet poteguje za položaj, analitiki pa pravijo, da se bo verjetno prebil v naslednje kroge odločanja. Izidi bodo znani še danes.

Glasovanje bo potekalo na letališču, saj to velja za najvarnejše prizorišče v glavnem mestu, poroča BBC. Sprva naj bi glasovanje potekalo na policijski akademiji, a so kraj spremenili zaradi varnostnih pomislekov. Med varnostnimi ukrepi je tudi prepoved poletov z letališča in na letališče v Mogadišu.

Niz napadov

V torek zvečer je blizu kraja, kjer bodo poslanci glasovali, izbruhnil niz napadov, ki so jih domnevno izvedli borci islamistične milice Al Šabab. Prebivalci vasi Arbacow zunaj Mogadiša so dejali, da so džihadisti napadli tamkajšnje vojaško oporišče Afriške unije.

Somalija je brez učinkovite centralne vlade že od leta 1991, ko je padel režim Siada Barreja. Vlado v Mogadišu podpirajo sile Afriške unije (Amisom), ki jih sestavlja 22.000 vojakov in policistov, pa tudi civilnih uslužbencev.

Milica Al Šabab je prisotna v večjem delu južne tretjine države, številne napade pa je izvedla tudi v glavnem mestu. Med njenimi tarčami so bili tudi parlament, predsedniška palača, sodišča, hoteli, pa tudi utrjeno območje letališča. V napadih džihadistov so bili ubiti številni civilisti in vojaki, pa tudi 19 politikov.

B. V.