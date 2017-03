V Sredozemskem morju rešili več kot 3.000 prebežnikov

Iskanje rešitev za sredozemsko pot

Italijanska obalna straža je pred obalo Libije v reševalnih akcijah rešila več kot 3.000 prebežnikov, ki so skušali čez Sredozemsko morje doseči Evropo.

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA je italijanska obalna straža v 25 reševalnih akcijah rešila 3.315 ljudi, samo ladja Aquarius humanitarne skupine SOS Mediterranee je rešila 1.000 prebežnikov z devetih lesenih in gumijastih čolnov. Med njimi je bilo tudi 200 otrok.

"Po nekaj mirnejših dneh prebežniki zdaj zaradi ugodnih vremenskih razmer prihajajo v večjih skupinah," je povedal predstavnik italijanske obalne straže. Po podatkih italijanske vlade so do petka iz morja rešili 16.206 ljudi. Lani so jih v enakem obdobju 11.911. Letos je do zdaj umrlo okoli 520 ljudi.

V Rimu se bodo v ponedeljek sešli evropski notranji ministri in predstavniki severnoafriških držav. V središču pozornosti bo iskanje rešitev za omejevanje prebežniškega toka na tako imenovani sredozemski poti. Italija se zavzema za vzpostavitev kontakte skupine kot stalne oblike sodelovanja med članicami Evropske unije, ki jih begunska problematika zadeva najbolj, in severnoafriškimi državami.

Pred kratkim so iz Mednarodne organizacije za migracije (IOM) sporočili, da se je, medtem ko se je prebežniška pot iz Turčije proti Grčiji tako rekoč ustavila, iz Libije proti Italiji povečala za 50 odstotkov. Letos je v Evropo čez morje prišlo že več kot 14.000 prebežnikov, od teh dve tretjini v Italijo. Lani v enakem obdobju več kot 105.000, od tega kar 97.000 v Grčijo.

