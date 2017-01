V Sredozemskem morju potonil čoln s prebežniki. Okoli 100 pogrešanih.

V Katoliški cerkvi zaznamujejo svetovni dan migrantov in beguncev, v ta namen pa je papež Frančišek že septembra izdal poslanico, v kateri je odgovorne pozval k zaščiti teh ljudi, predvsem otrok, ki so po njegovih besedah brez obrambe vsaj s treh vidikov: so otroci, tujci in brez denarnih sredstev, da bi se lahko zaščitili. Papež je še ugotavljal, da so vzroki za migracije vojne, kršenje človekovih pravic, korupcija, revščina, naravno neravnovesje in naravne nesreče.