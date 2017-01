V sobotni nesreči ladje s prebežniki pogrešanih okoli 180 ljudi

Nove žrtve na prebežniški poti

17. januar 2017 ob 18:34

Tripolis, Rim - MMC RTV SLO

Potem ko se je v Sredozemskem morju v soboto prevrnila ladja s prebežniki, je pogrešanih skoraj 180 ljudi, štirje so mrtvi. Tudi pogrešani so domnevno umrli.

Humanitarni delavci Mednarodne organizacije za migracije (IOM) in Visokega komisariata ZN-a za begunce (UNHCR) so govorili s štirimi preživelimi, dvema iz Eritreje in dvema iz Etiopije, ki so v ponedeljek prispeli v pristanišče Trapani na Siciliji.

Preživeli, trije moški in ženska, so "travmatizirani in izmučeni", poroča Al Džazira. Kot so dejali, so na lesenem čolnu z več kot 180 ljudmi na krovu iz Libije odpluli v petek. Vsi potniki so prihajali iz vzhodne Afrike.

Po petih urah na morju je motor nehal delati, v čoln pa je začela vdirati voda. Medtem ko se je čoln potapljal, je bilo vse več ljudi pod vodo. Eden od preživelih je opisal obupane poskuse, da bi našel svojo ženo, ki je bila na sredini ladje.

Rešeni po več urah

Preživeli so bili v vodi več ur, preden so jih rešili v soboto 30 navtičnih milj od obale Libije. Našla jih je francoska ladja, ki deluje v okviru operacije Triton mejne agencije EU-ja. Iz vode so reševalci potegnili tudi štiri trupla, v Trapani pa so prepeljali 34 ljudi, ki so jih rešili z drugega ponesrečenega čolna.

Po podatkih UNHCR-ja je prišlo v italijanska pristanišča leta 2016 okoli 181.000 prebežnikov, na morju pa jih je umrlo več kot 5.000. Od začetka letošnjega leta je v Italijo prišlo okoli 2.300 prebežnikov.

B. V.