V Stockholmu vozilo zapeljalo med ljudi. Premier: Vse kaže na terorizem.

Ranjenih je osem ljudi

7. april 2017 ob 15:25,

zadnji poseg: 7. april 2017 ob 19:28

Stockholm - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na območju za pešce na eni izmed glavnih nakupovalnih ulic v središču Stockholma je pred večjo veleblagovnico v množico ljudi zapeljalo tovorno vozilo. Policija je potrdila, da so umrli trije ljudje.

Tovornjak je v množico zapeljal na križišču dveh glavnih nakupovalnih ulic blizu območja za pešce, nato pa trčil v bližnjo veleblagovnico in zagorel. Tovornjak je bil v lasti ene izmed švedskih pivovarn, ki je že sporočila, da je bilo vozilo ugrabljeno med razkladanjem tovora.

Policija je sporočila, da so umrli trije ljudje, osem pa jih je ranjenih, a dokončno število žrtev še ni znano. Policija je prebivalce pozvala, naj se izogibajo središču mesta. "Delamo vse, kar lahko, da bi pojasnili dogodek," je ob tem dejal načelnik varnostne policije Anders Thornberg.

Švedski dnevnik Exspressen poroča, da so po napadu že prijeli enega človeka, a je policija sporočila, da ni bil v povezavi z napadom aretiran nihče. Policija je medtem še sporočila, da v povezavi z napadom zaslišujejo dva človeka, pri čemer pa to, kot je dejal predstavnik policije, to ne pomeni nujno, da sta osumljenca.

Po poročanju javne televizije policija dogodek obravnava kot morebiten teroristični napad, da vse kaže na terorizem, pa je dejal tudi premier Stefan Löfven, ki je dodal, da je bila Švedska napadena.

Policija išče moškega

Policija je medtem objavila fotografijo moškega in zaprosila za pomoč pri njegovem iskanju. Ali gre za domnevnega osumljenca, ob tem niso sporočili, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na posnetku nadzorne kamere, ki je bil posnet neposredno po napadu, je po navedbah avstrijske agencije videti moškega s puloverjem s kapuco. "Ne vemo, ali je šlo za dejanje posameznika ali več oseb," je dejal načelnik policije Dan Eliasson. Dodal je, da tudi še ni znano natančno število mrtvih in ranjenih. "Obstaja tako veliko navedb, ki krožijo, da je bolje počakati," je še dejal.

Zaprta podzemna železnica, že odprta železniška postaja

Prizorišče, s katerega se je dvigal gost črn dim, je policija zaprla za javnost. Nad središčem Stockholma krožijo helikopterji. Mediji poročajo, da so po incidentu zaprli pomembne zgradbe v mestu - sedež vlade, parlament in kraljevo palačo, tudi podzemno železnico, vse kinematografe in gledališča, so pa medtem že odprli železniško postajo. Na mostu Oresund med Švedsko in Dansko je po napadu omejen promet.

Švedska vlada je tudi vzpostavila krizni štab, sama vlada pa naj bi se danes sestala na izredni seji. Stopnje teroristične nevarnosti za zdaj še niso povišali in ostaja od leta 2010 na tretji stopnji, kar pomeni povečano tveganje.

Mediji so poročali o še enem incidentu s streljanjem, po katerem so evakuirali železniško postajo. Policija je streljanje zanikala.

Švedska kraljeva družina je zaradi napada pretresena. "Spremljamo razvoj dogajanja, v mislih smo z ubitimi in njihovimi družinami," so zapisali na svoji spletni strani.

Vrh EU-ja solidaren s Švedsko

Evropska unija je Švedski po napadu izrazila podporo in solidarnost. "Napad na katero koli našo članico je napad na vse nas," je dejal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. "Moje srce je to popoldne v Stockholmu," pa je na Twitterju sporočil predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

Norveška policija je medtem sporočila, da bodo po napadu v Stockholmu policisti v največjih norveških mestih in na letališču v Oslu nosili orožje. Kot poroča Reuters, norveški policisti sicer običajno niso oboroženi. Iz Finske pa sporočajo, da je policija povečala število patrulj v glavnem mestu Helsinki.

V zadnjem letu več napadov z vozili

V zadnjem letu je bilo v Evropi več napadov, v katerih so se tovornjaki ali avtomobili zapeljali v množice ljudi. Teroristična skupina Al Kaida je že leta 2010 svoje sledilce pozvala, naj uporabljajo tovornjake kot orožje.

Nazadnje se je moški 22. marca v Londonu zapeljal v pešce, nato pa je do smrti zabodel policista. Policija je napadalca ubila, v napadu pa je umrlo pet ljudi.

T. i. Islamska država je prevzela odgovornost za napada v Nici lanskega julija, ko je napadalec s tovornjakom ubil 86 ljudi, in Berlinu decembra, ko se je napadalec s tovornjakom zaletel v ljudi na božičnem sejmu. Umrlo je 12 ljudi.

B. V.