Zaradi grožnje z napadom zaprli nakupovalni center v Essnu

Policija je za zdaj zelo skopa z informacijami

11. marec 2017 ob 11:10

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Nemška policija je zaprla enega od nakupovalnih centrov v Essnu, potem ko je prejela "konkretne namige o mogočem napadu nanj."

"Zdajšnje stanje naše preiskave kaže, da je bila tarča grožnje samo nakupovalni center," je v izjavi zapisala policija in dodala, da o naravi grožnje za zdaj ne more podati nobenih podrobnosti. Nakupovalni center na Limbecker Platzu velja za enega najbolj priljubljenih v Essnu, ob zaprtju pa je bilo v njem le nekaj zaposlenih. Poleg celotnega objekta so zaprli tudi parkirno hišo ob njem.

Nemška policija v zadnjih mesecih izvaja poostren nadzor, potem ko je decembra napadalec s tovornjakom zapeljal na božični sejem v Berlinu, pri čemer je ubil 12 ljudi, več kot 50 pa je bilo ranjenih.

