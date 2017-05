V streljanju na avtobus umrlo 23 koptskih kristjanov

Islamska država izvedla že več napadov na Kopte

26. maj 2017 ob 13:02

Kairo - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Neznani napadalci so v Kairu streljali na avtobus, na katerem so bili koptski kristjani, ki so bili namenjeni v samostan. Umrlo je 23 ljudi, več kot 25 je ranjenih.

Napad se je zgodil južno od egiptovske prestolnice Kairo. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

Napad se je zgodil, ko so oboroženi napadalci streljali na avtobus in tovornjak, ki sta bili na poti do samostana Anba Saumel v bližini mesta Minja, kjer živi veliko koptskih kristjanov.

Egiptovski Kopti so bili žrtve tudi v napadih decembra lani in aprila letos. Takrat je bilo ubitih več deset ljudi. Takrat je odgovornost za napad prevzela skrajna skupina Islamska država, ki je hkrati napovedala nove napade na Kopte v Egiptu.

Kopti predstavljajo približno desetino izmed 92 milijonov Egipčanov.

A. P. J.