Papež v Kairu posvaril pred versko fanatičnostjo

27-urni obisk Egipta

29. april 2017 ob 14:37

Kairo - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Papež Frančišek je na stadionu v Kairu daroval mašo za okoli 25.000 egiptovskih katoličanov, ki je potekala pod strogimi varnostnimi ukrepi.

Frančišek na dvodnevnem obisku v Egiptu promovira medverski dialog in sožitje med muslimani in kristjani, ki so doživeli več džihadističnih napadov. Med mašo je dejal, da vernost ne pomeni nič, če je ne navdihujeta globoka vera in dobrodelnost. "Prava vera je tista, ki nas naredi bolj dobrodelne, bolj usmiljene, bolj iskrene in bolj človeške," je dejal poglavar Rimskokatoliške cerkve, potem ko je množico pozdravil z muslimanskimi besedami Salam alejkum (Mir s teboj).

Dodal je, da nas prava vera pripelje do tega, da pravice drugih ščitimo z enako vnemo in zanosom kot naše lastne. "Edina fanatičnost, ki jo imajo lahko verniki, je dobrodelnost. Vsaka druga fanatičnost ne prihaja od Boga," je dejal.

Pred mašo je papež vernike pozdravil s svojega papamobila, v znak slavja pa so ob tem v zrak spustili bele in rumene balone. Nad dogajanjem so ves čas bedeli vojaški helikopterji.

V petek je papeža na letališču sprejel egiptovski premier Šarif Ismail, ki ga je nato pospremil na srečanje z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem. V petek zvečer se je udeležil še maše v koptski katedrali, kjer je v napadu decembra lani umrlo 29 ljudi.

Poostrena varnost

Frančiška čaka še kosilo z egiptovskimi verskimi dostojanstveniki, na koncu pa se bo srečal še s tamkajšnjimi duhovniki in menihi. 27-urni obisk poteka pod strogimi varnostnimi ukrepi, okrog so ga prevažali v povsem zaprtem vozilu, dogajanje so nadzorovali s helikopterji, posebej so zavarovali vse cerkve v državi, saj se tamkajšnje oblasti bojijo novih napadov.

Pred obiskom svetega očeta so Egipt ta mesec pretresli trije napadi na tamkajšnje kristjane. V dveh napadih na cerkvi koptskih kristjanov na severu Egipta na cvetno nedeljo je bilo ubitih najmanj 46 ljudi, več kot sto jih je bilo ranjenih. Odgovornost za najhujše napade na koptsko manjšino v zadnjem času je prevzela skrajna sunitska skupina Islamska država.

Pred Frančiškom je Egipt kot prvi papež obiskal Janez Pavel II. leta 2000.

