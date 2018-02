V streljanju pred sedežem NSA-ja trije ranjeni. Prijeti trije ljudje.

Ni povezav s terorizmom

14. februar 2018 ob 14:58,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 20:41

Washington - MMC RTV SLO, STA

Pred sedežem ameriške Nacionalne varnostne agencije (NSA) v Fort Meadu severovzhodno od Washingtona je prišlo do streljanja. V incidentu so bili ranjeni trije ljudje. Policija je aretirala tri ljudi.

Do streljanja je prišlo po tem, ko se je črno terensko vozilo brez dovoljenja približalo poslopju NSA-ja, vendar poškodbe ranjencev, kot kaže, niso povezane s streljanjem. V bolnišnico so bili odpeljani voznik avtomobila in civilist ter policist iz vrst NSA-ja. Iz zveznega preiskovalnega urada FBI so sporočili, da za zdaj niso ugotovili povezav s terorizmom. Zaradi incidenta so sicer zaprli bližnjo avtocesto v obe smeri.

Ameriška televizija NBC je medtem objavila posnetek, kako so policisti obkrožili moškega, ki vklenjen leži na tleh, zraven pa je črno terensko vozilo, ki je trčilo v betonsko ogrado, ki obkroža sedež NSA-ja. V vetrobranskem steklu vozila so jasno vidne tudi luknje od nabojev.

Iz NSA-ja so kmalu po dogodku sporočili, da imajo položaj pod nadzorom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O dogodku je bil obveščen tudi ameriški predsednik Donald Trump.

B. V.