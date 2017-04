Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Nesreča se je zgodila v bližini Dubrovnika. Foto: BoBo VIDEO Tragična pomorska nesreča... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V trčenju ladje in gumenjaka pri Dubrovniku tri smrtne žrtve in štirje pogrešani

Iskalna akcija še poteka

26. april 2017 ob 08:35,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 16:18

Dubrovnik - MMC RTV SLO/STA

V Koločepskem kanalu v bližini Dubrovnika sta v torek zvečer trčila ladja dubrovniške luške kapetanije in gumenjak. V trčenju so umrli trije ljudje, dva sta laže poškodovana, štiri ljudi še pogrešajo.

Ladja pristaniške kapetanije Danče je opravljala naloge nujne medicinske pomoči in je plula proti otoku Mljet, ko je v torek okoli 21.20 trčila v čoln, v katerem je bilo devet hrvaških gostinskih delavcev, je sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.

Dodali so, da poteka intenzivna iskalna akcija pogrešanih z več plovili. Glede na temperaturo morja možnost, da najdejo preživele, še obstaja, je za hrvaški radio povedal Boris Maduna s centra za iskanje in reševanje.

Eden izmed preživelih, 58-letni Velimir Šetka, je za hrvaško televizijo trčenje primerjal z eksplozijo bombe. "To je bila sekunda. Nič ne vidiš, naenkrat si sam na ladji. Verjetno sem bil v nezavesti pet ali šest sekund," je izjavil Šetka, ki je povedal, da je pretresen.

Potrdil je, da se je drugemu preživelemu, gre za 51-letnika, po nesreči uspelo vrniti na čoln. Izrazil je dvom, da so pogrešani preživeli nesrečo, saj je bilo trčenje silovito, morje pa nemirno z močnimi tokovi.

Šetka je še povedal, da na sedemmetrskem čolnu niso imeli luči ter da so zaradi velikih valov pluli počasi. V dubrovniški bolnišnici so potrdili, da so Šetko odpustili domov, 51-letnika pa bodo danes operirali zaradi zloma ključnice.

V Dubrovnik je danes prispel tudi hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković, ki je potrdil, da iskanje pogrešanih ovira močan južni veter. V reševalni akciji sodeluje več službenih in zasebnih plovil, pa tudi hrvaški vojaški helikopter.

"Vzroka nesreče še nismo ugotovili. Vemo, da je ladja luške kapetanije plula sredi kanala, čoln pa ni imel navigacijskih luči. Ni bil viden niti na radarju," je dejal vodja dubrovniške luške kapetanije Mato Kekez.

