V vodi odkrili obglavljeno žensko truplo. Gre za pogrešano Kim Wall?

Wallova je želela o Madsenu napisati članek

22. avgust 2017 ob 10:26

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Ob obali Köbenhavna je mimoidoči kolesar odkril obglavljeno žensko truplo, a policija svari, da je še prezgodaj domnevati, da gre za pogrešano švedsko novinarko Kim Wall, ki je izginila 10. avgusta, po vkrcanju na podmornico danskega izumitelja Petra Madsena.

Najdeno truplo, ki so ga predali forenzičnim strokovnjakom, je tudi brez rok in nog. Predstavnik köbenhavnske policije Jens Moeller je po poročanju Guardiana dejal: "Logično je, da policija, mediji in vsi drugi domnevamo, da gre za truplo Kim Wall, a mnogo prezgodaj je to z gotovostjo trditi."

Dogovorjena sta bila za kratko vožnjo

Skrivnostni primer izginutja novinarke že 12 dni pretresa svetovno javnost. Kot je znano, se je 30-letna Wallova, ki je pisala za več tujih časopisov in revij, 10. avgusta vkrcala na doma narejeno podmornico UC3 Nautilus priznanega danskega izumitelja, 46-letnega Petra Madsena. Dogovorjena sta bila za kratko vožnjo, saj je Wallova nameravala napisati članek o njem in njegovi 40-tonski podmornici, ki je pred časom veljala za največjo doma narejeno podmornico, in ga objaviti v ameriški reviji Wired.

Ker se do noči ni vrnila, je njen fant o tem obvestil policijo. Madsen je nato naslednje jutro sporočil, da ima podmornica tehnične težave, a so njega rešili, podmornica se je potopila, za novinarko pa je izginila vsaka sled. Madsen je sprva pričal, da je Wallovo zaradi tehničnih težav podmornice odložil v bližini mesta, kjer sta se v Köbenhavnu vkrcala, v ponedeljek pa je spremenil zgodbo in na za javnost zaprtem zaslišanju dejal, da je Wallova umrla "v nesreči na podmornici", nato pa jo je "pokopal na morju" nekje v bližini zaliva Koge južno od Köbenhavna. Obtožili so ga umora iz malomarnosti, sam pa vso krivdo zavrača.

Iskalna akcija se nadaljuje

Po poročanju medijev policija domneva, da je Madsen namerno potopil podmornico, da bi s tem prikril dokaze o umoru. Podmornico so sicer že dvignili na površje in jo odpeljali v pristanišče, kjer jo preiskujejo.

Žensko truplo so našli v bližini območja, ki so ga preiskovali potapljači, ladje in helikopterji. Policija je sporočila, da bodo kljub najdbi iskalno akcijo nadaljevali.

A. P. J.