V zadnjem hipu je srečanje Pencea in Kim Yo Jong padlo v vodo

Na odprtju iger se je ameriški podpredsednik odločil za "zavestno ignoriranje"

21. februar 2018 ob 10:12

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Ameriški podpredsednik Mike Pence bi se moral med nedavnim obiskom olimpijskih iger srečati s severnokorejsko delegacijo, a je napovedano srečanje tik pred zdajci odpadlo, glavni razlog pa naj bi bile napovedane nove sankcije proti S. Koreji.

Severna Koreja, ki je na zimske olimpijske igre poslala ceremonialnega voditelja Kim Yong Nama in sestro severnokorejskega voditelja Kim Yo Jong, je srečanje s Penceom odpovedala, potem ko je ameriški podpredsednik napovedal, da bo Washington kmalu razkril "najhujše in najagresivnejše sankcije" proti Pjongjangu. Pence in Kim Yo Jong naj bi se srečala dan po uradnem odprtju iger, pridružil pa naj bi se jima tudi Kim Yong Nam. Srečanje naj bi potekalo v južnokorejski predsedniški palači, imenovani Modra hiša.

Severnokorejska stran je napovedano srečanje potrdila, manj kot dve uri pred dejanskim snidenjem pa je udeležbo odpovedala, je prvi poročal Washington Post. CNN navaja, da je odpoved srečanja znak, da je ameriška napoved o povečanju pritiska na severnokorejski režim obrodila sadove. Ob vrnitvi v domovino je Pence dejal, da se je na slovesnosti ob odprtju iger "zavestno odločil za ignoriranje Kim Yo Jong, ker se mi ni zdelo primerno, da bi kakršno koli pozornost posvetil nekomu, ki je ne le sestra diktatorja, temveč tudi vodja propagandnih naporov".

"Obžalujemo, da so izpustili to priložnost. Ne bomo se opravičili za ameriške vrednote, da smo opozorili na kršitve človekovih pravic in za obžalovanje smrti ameriškega državljana," je v izjavi za javnost dejala tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert.

Pjongjang je ob odpovedi srečanja izrazil nezadovoljstvo, da je Pence napovedal nove sankcije in se med obiskom v Južni Koreji srečal s pribežniki iz Severne Koreje.

K. T.