V zadnjih petih letih prodanega največ orožja po letu 1950

Povečan izvoz na Bližnji vzhod, večina orožja v Azijo

20. februar 2017 ob 10:32

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

V zadnjih petih letih je bilo po svetu prodanega največ orožja od obdobja hladne vojne, največ v Azijo in Oceanijo, kaže poročilo Stockholmskega inštituta za mirovne raziskave.

V obdobju med letoma 2012 in 2016 je uvoz orožja v države Azije in Oceanije znašal 43 odstotkov celotnega svetovnega uvoza. Med drugim so Vietnam, Indonezija in Filipini okrepili uvoz vojaških plovil, podmornic in vojaških zračnih plovil.

Povečal se je tudi uvoz orožja v bližnjevzhodne in zalivske države, in sicer s 17 na 29 odstotkov, in tako močno presega delež uvoza v Evropo, ki je znašal 11 odstotkov oz. sedem odstotnih točk manj kot v predhodnem petletnem obdobju. Delež uvoza v Severno in Južno Ameriko je znašal 8,6 odstotka, v Afriko pa 8,1 odstotka, danes objavljeno poročilo Stockholmskega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Rekorden izvoz in uvoz orožja

"V zadnjih petih letih se je večina držav Bližnjega vzhoda v pospešenih prizadevanjih za okrepitev vojaških sposobnosti obrnila na ZDA in Evropo," je podatke komentiral raziskovalec pri Sipriju Peter Wezeman. "Kljub nizkim cenam nafte so države v regiji tudi leta 2016 naročale več orožja, ki ga vidijo kot pomembno orodje v spopadanju s konflikti in napetostmi v regiji," je dodal.

Kot navaja Sipri, sta tako uvoz kot izvoz orožja v zadnjih petih letih dosegla rekordno raven po letu 1950.

Savdska Arabija navečji uvoznik, ZDA največji izvoznik orožja

Glede na države je bila v obdobju 2012-2016 največja uvoznica orožja Savdska Arabija, sledi pa ji Indija, ki na nacionalni ravni ne proizvaja orožja. Preostali največji uvozniki so Kitajska, Združeni arabski emirati in Alžirija. ZDA ostajajo največji izvoznik orožja - njihov delež na trgu je v petletnem obdobju znašal 33 odstotkov. Sledijo jim Rusija s 23-odstotnim deležem, Kitajska s 6,2-odstotnim deležem ter Francija, ki je s šestodstotnim deležem za slabe pol odstotne točke prehitela Nemčijo. Peterica držav je poskrbela za skoraj 75 odstotkov svetovnega izvoza orožja.

Višja uvrstitev Francije med državami izvoznicami je posledica pogodb z Egiptom, ki je od nje kupil vojaške ladje mistral in bojna letala rafale. Po navedbah Siprija med evropskimi proizvajalci vlada huda konkurenca, pri čemer so v ospredju Francija, Nemčija in Velika Britanija. ZDA in Francija sta sicer največja dobavitelja orožja za Bližnji vzhod, Rusija in Kitajska pa za Azijo, poroča agencija.

T. K. B.