V ZDA aretirali britanskega raziskovalca, ki je ustavil širjenje virusa WannaCry

Hutchinsa obtožujejo razvoja virusa Kronos

4. avgust 2017 ob 09:43

Las Vegas - MMC RTV SLO,

FBI je aretiral Marcusa Hutchinsa, 23-letnega britanskega varnostnega raziskovalca, ki je ustavil nedavni izbruh računalniškega virusa WannaCry s tem, ko je odkril t. i. killswitch, metodo, s katero so virusu onemogočili širjenje na druge ranljive računalnike. Hutchinsa so prijeli zaradi njegove domnevne vpletenosti v nek drug zlonamerni program.

Mladega programskega strokovnjaka ZDA obtožujejo povezav s Kronosom, s katerim so z računalnikov žrtev kradli njihova gesla za prijavo bančne račune. O Kronosu se je prvič slišalo julija 2014, ko so ga oglaševali na ruskem forumu za 7.000 dolarjev. Prodajalec se je bahal, da obstoječi protivirusni programi Kronosa ne zaznavajo in ponujal tedenski preizkus za tisoč dolarjev.

Po tem, ko je dvignil precej prahu, je Kronos potihnil do oktobra 2015, ko so ga zaznali pri napadih na spletne strani britanskih in indijskih bank. Maja lani so s Kronosom nato napadli stranke kanadskih finančnih ustanov, novembra pa so ga prek e-pošte razpošiljali več ustanovam, od izobraževalnih do zdravstvenih.

Virus WannaCry se je po izbruhu maja letos naglo razširil po računalniških sistemih po celem svetu, Hutchins pa je zaslovel, ko je našel način, s katerim so njegovo širjenje ustavili.

Prijet v Las Vegasu

Kot poroča BBC, je bil Britanec ravno v Las Vegasu na konferenci o kibernetski varnosti, ko je njegov Twitter - običajno močno dejaven - nenadoma potihnil. Po enem dnevu so iz ameriškega pravosodnega ministrstva sporočili, da so Hutchinsa aretirali 2. avgusta na lasvegaškem letališču potem, ko je velika porota v Wisconsinu, kjer je sedež FBI-jeve enote za boj proti kibernetskem kriminalu, potrdila obtožnico proti Britancu zaradi njegove vloge pri razvoju in širjenju virusa Kronos. Kot so še sporočili, se obtožbe nanašajo na obdobje med julijem 2014 in julijem 2015.

Obtožnica navaja, da je Hutchins razvil Kronos, nato pa ga prodajal na spletnih forumih. Poleg Hutchinsa so vložili obtožnico še proti eni osebi, katere ime pa niso razkrili.

Kolegi osupli

Hutchins se sicer med drugim ukvarja tudi s preiskovanjem zlonamernih programov. Njegovi kolegi s področja kibernetske varnosti so izrazili začudenje nad njegovo aretacijo. "Videti je, da je ameriško pravosodje storilo velikansko napako. Njegovi kontakti so povsem osupli," je na Twitterju zapisal raziskovalec Kevin Beaumont.

Hutchinsonov kolega, ki je želel ostati anonimen, je za BBC povedal, da so ga skušali obiskati v priporu, a so ga že preselili še pred uradnimi urami za obiske, tako, da niso mogli priti z njim v stik. Britanski konzulat v Los Angelesu je sporočil, da so "po aretaciji britanskega moškega" v stiku z lokalnimi oblastmi v Las Vegasu in njegovo družino, organizacija za digitalne pravice s sedežem v San Franciscu Electronic Frontier Foundation pa je sporočila, da so "globoko zaskrbljeni" in da primer spremljajo.

K. S.