"Vampirji" in njihovi morilci v Malaviju - policija izvedla aretacije

Strah pred krvosesi tudi v sosednjem Mozambiku

21. oktober 2017 ob 13:59

Blantyre - MMC RTV SLO

Policija je v jugovzhodni afriški državi Malavi aretirala 140 članov tolpe linčarjev, ki je usmrtila devet ljudi, za katere so verjeli, da so vampirji.

Smrtonosni napadi na domnevne vampirje so se začeli 16. septembra, ko je tolpa ubila tri domnevne vampirje. V četrtek so v malavijskem drugem največjem mestu Blantyre ubili dva človeka. Moškega, ki je trpel za epilepsijo, so zažgali, drugega so ubili s kamenjanjem, poroča Deutsche Welle.

Policija je zaradi okrutnih usmrtitev aretirala 140 pripadnikov tolpe na lovu za vampirji. Število aretiranih bo najbrž še naraslo, je sporočil policijski preiskovalec Lexon Kachama. Zaradi aretacij so v mestu Blantyre izbruhnili protesti, množica je zaprla ceste v mestu in se spopadla s policijo. Malavijska policija je na območje poslala okrepitve in bo "aretirala vsakogar, za kogar meni, da je sodeloval pri umorih", je po poročanju BBC-ja dejal tiskovni predstavnik malavijske policije James Kaledzera.

Malavi je sicer ena najrevnejših držav na svetu z zelo nizko stopnjo izobraženosti. Verovanje v čarovništvo je tam močno razširjeno. Med vraževernim ljudstvom zdaj krožijo govorice, da so se na območju začeli širiti zlobni duhovi. Govorice so se po poročanju lokalnih voditeljev v južni Malavi razširile iz sosednjega Mozambika, kjer je ta teden potekalo tudi več protestov proti policiji, za katero ljudje verjamejo, da ščiti vampirje.

Predsednik obljubil zaščito pred vampirji

Malavijski predsednik Peter Mutharika je pozval k umirjenosti in ljudstvu obljubil, da bo njegova vlada zagotovila zaščito pred domnevnimi krvosesi. Oblasti so uvedle nočno policijsko uro. Združeni narodi so zaradi varnostnih razlogov z nekaterih območij premestili svoje delavce. Tatovi in roparji so izkoristili vsesplošno paniko ljudstva in v nekaterih skupnostih postavljajo cestne zapore, je sporočila lokalna policija, poroča Deutsche Welle.

"Če te skupnosti verjamejo v misteriozne čarovniške razlage, potem bodo ljudje vse svoje težave pripisali tistim, ki jim pravijo vampirji," razlaga Chioza Bandawe, klinični psiholog na malavijski univerzi in dodaja, da nekatere domnevne žrtve trdijo, da je bilo življenje in upanje izsesano iz njih, vendar za to krivijo nedolžne ali drugačne ljudi, še poroča BBC. Podobni napadi na domnevne vampirje so se v državi zgodili že leta 2002.

J. R.