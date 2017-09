Varnostni svet izrazil zaskrbljenost nad razmerami v Mjanmaru

Tudi Guterres je uporabil izraz etnično čiščenje

14. september 2017 ob 08:21

New York - MMC RTV SLO

Varnostni svet ZN-a je v izjavi za javnost v sredo izrazil globoko zaskrbljenost nad razmerami v mjanmarski državi Rakine, kjer vladne sile po besedah generalnega sekretarja ZN-a izvajajo "etnično čiščenje".

"Člani Varnostnega sveta so izrazili globoko zaskrbljenost zaradi položaja v državi Rakine in priznavajo, da se je začelo z napadom na varnostne sile 25. avgusta. Obsojajo nasilje, ki je povzročilo odhod 370.000 ljudi z njihovih domov," je še zapisano v izjavi Varnosntega sveta.

Izjava za tisk, ki jo je prebral predsedujoči v septembru veleposlanik Etiopije Takeda Alemu dodaja, da Varnostni svet pozdravlja prizadevanja Bangladeša za pomoč ljudem, ki bežijo pred nasiljem in podobne ukrepe vlade Mjanmara.

Potem ko so v državi Rakine na zahodu Mjanmara muslimanske oborožene skupine 25. avgusta napadle policijske postojanke, se je vlada večinsko budistične države odzvala z množičnim nasiljem in pregonom Rohingejcev, pred katerim je v sosednji Bangladeš pobegnilo že skoraj 400.000 pripadnikov te pretežno muslimanske manjšine. Več sto muslimanov je bilo pobitih.

Tiskovni predstavnik mjanmarskih oblasti Zav Htaj je izjavil, da so do srede izpraznili 176 muslimanskih vasi, nekaj ljudi pa je pobegnilo še iz 34 drugih vasi. Zagotovil je, da vseh beguncev ne bodo sprejeli nazaj v Mjanmar, ker jih želijo najprej preveriti. Htaj ni uporabljal imena Rohinga, saj jim mjanmarski budisti pravijo "Bengalci", ki so brez pravic, ker naj bi se nezakonito priselili iz Bangladeša.

Britanski veleposlanik pri ZN-u Matthew Rycroft je opozoril, da je Varnostni svet v sredo prvič po devetih letih uspel doseči soglasje o Mjanmaru. Kot je dodal, se skupaj z nekaterimi drugim državami zavzema za odprto zasedanje tega organa in sprejem predsedniške izjave, ki bo za razliko od izjave za tisk postala del uradne dokumentacije ZN-a.

Varnostni svet ni sposoben sprejeti odločnejšega ukrepa, ker Kitajska in Rusija, pa tudi ZDA ne kažejo volje za ostrejši nastop. Prizadevanja za odločnejši nastop mednarodne skupnosti tako vodita Velika Britanija in Švedska.

Guterres: Ni boljšega izraza kot etnično čiščenje

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je pred zasedanjem Varnostnega sveta za zaprtimi vrati pozval mjanmarsko vlado, naj preneha z nasiljem in beguncem prizna pravico do vrnitve domov. "Če mora tretjina prebivalstva pobegniti iz države pred nasiljem, potem za to ni boljšega izraza kot etnično čiščenje," je dejal.

Izraz etnično čiščenje je za operacijo vladnih sil proti Rohingejcem uporabil tudi Zeid Rad Al Husein, visoki komisar ZN-a za človekove pravice. Operacijo je označil za "šolski primer etničnega čiščenja".

Organizaciji Human Rights Watch in Amnesty International sta Varnostni svet že v torek obtožili, da si zatiska oči pred masovnim etničnim čiščenjem in zahtevali javno sejo najpomembnejšega organa ZN-a ter prenehanje nasilja.

B. V.