Varnostni svet ZN-a vendarle sprejel "protizraelsko" resolucijo

ZDA so se (presenetljivo) vzdržale

23. december 2016 ob 11:27,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 22:23

New York - MMC RTV SLO

Varnostni svet Združenih narodov (VS) je s 14 glasovi za podprl resolucijo, ki od Izraela zahteva ustavitev gradnje naselbin na zasedenih ozemljih Zahodnega brega in v Vzhodnem Jeruzalemu.

Resolucijo je že v četrtek želel predlagati Egipt, a jo je nato umaknil, potem ko je na pritisk Izraela novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump govoril z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem in ga prepričal, "naj popusti".

Štiri države predlagale resolucijo

Resolucijo so nato v petek predlagali Malezija, Nova Zelandija, Senegal in Venezuela. Tokrat je ZDA, tradicionalne zaveznice Izraela, niso blokirale z vetom tako kot v preteklosti, ampak so se vzdržale, medtem ko jo je preostalih 14 članic VS-a podprlo, tako da je bila sprejeta.

Resolucija med drugim zahteva, da Izrael takoj "preneha graditi naselbine na zasedenih palestinskih ozemljih, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom". Resolucija dodaja, da naselbine nimajo pravne veljave in da so "flagrantna kršitev mednarodnega prava".

Izraelci in Palestinci se ne morejo dogovoriti

Palestinci želijo neodvisno državo na Zahodnem bregu, v Gazi in Vzhodnem Jeruzalemu, to je na ozemljih, ki jih je Izrael osvojil v vojni leta 1967. Izrael sicer zavrača trditve, da so naselbine nezakonite, saj se morata obe strani o statusu "palestinskih ozemelj" še dogovoriti. A zadnji krog pogajanj med Izraelom in palestinskimi oblastmi je leta 2014 propadel.

Poslovilni strel Baracka Obame?

Tokratno sprejetje resolucije oziroma odsotnost ameriškega veta nekateri vidijo tudi kot "poslovilni strel" odhajajočega ameriškega predsednika Baracka Obame, ki se z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem ni ravno "ujel". Resolucije VS ZN so za članice obvezujoče, a vprašanje je, kaj bo sprejeta resolucija dejansko spremenila. Izrael je namreč podobne resolucije v preteklosti bolj ali manj ignoriral.

Danon: Izrael pričakoval ameriški veto

"Pričakovati je bilo, da bodo ZDA, največji izraelski zaveznik, delovale v skladu z vrednotami, ki si jih delimo, in da bodo torej glasovale proti tej sramotni resoluciji. Kakor koli, ne dvomim, da bosta nova ameriška administracija in novi generalni sekretar ZN-a poskrbela za izboljšanje odnosov med ZN-om in Izraelom," je v prvi izjavi po glasovanju dejal izraelski veleposlanik v ZN-u Danny Danon.

Palestinci slavijo zmago

Za palestinsko stran je sprejetje resolucije zmaga. "To je zmaga mednarodnega prava, pogajanj in totalna zavrnitev ekstremnih sil v Izraelu. Mednarodna skupnost je sporočila Izraelu, da pot do miru vodi le prek palestinske države z mejami pred letom 1967," je sporočil glavni palestinski pogajalec Saeb Erekat.

Trump bližje Izraelu kot Obama

Izrael si veliko obeta od novega predsednika Trumpa, ki nakazuje, da bo Izraelu bolj naklonjen kot Barack Obama, čeprav je ta nedavno z Izraelom kljub kritikam na račun naselbin sklenil dogovor, po katerem bodo ZDA Izraelu v naslednjih desetih letih namenile za 38 milijard dolarjev vojaške pomoči.

Ameriško veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem

Trump je tako že obljubil, da bo za glavno mesto Izraela priznal Jeruzalem in tja premaknil ameriško veleposlaništvo. V Jeruzalemu namreč zaradi spornega statusa mesta svojega veleposlaništva nima niti ena država. Trump je za ameriškega veleposlanika v Izraelu izbral Davida Friedmana, ki nasprotuje rešitvi spora med Izraelci in Palestinci po načelu dveh držav, obenem pa je zagovornik gradnje judovskih naselbin.

B. V., A. V.