Vatikan redovnicam: Družbena omrežja uporabljajte preudarno in zmerno

Papež Frančišek je vnet uporabnik Twitterja

17. maj 2018 ob 11:45

Vatikan - MMC RTV SLO

Vatikan je redovnice poučil o uporabi družbenih omrežij. Na srce jim je položil, naj jih uporabljajo "razumno in previdno".

V dokumentu Cor Orans (Moleče srce), ki ga je objavila vatikanska kongregacija za versko življenje, redovnicam svetujejo, naj ne uporabljajo preveč družbenih omrežij, saj bodo v nasprotnem primeru svoj globoki, premišljujoči svet napolnile s "hrupom, novicami in besedami". Dodajajo, da sicer lahko uporabljajo Facebook in Twitter in berejo novice na spletnih portalih, a naj to počnejo s "preudarnostjo in zmernostjo", poroča Guardian. Kongregacija redovnicam še svetuje, naj bodo pozorne na "spletne vsebine ter vire in količino informacij".

"Moderna sredstva komunikacije so v samostanih dobrodošla, glede na smernice pa naj bi bila namenjena predvsem informaciji, izobraževanju in delu. Splet naj redovnicam pomaga pri opravljanju nalog, nikakor pa ni namenjen zapravljanju časa," še piše v navodilih, ki so namenjena predvsem klavzurnim oziroma kontemplativnim redovnicam, katerih poslanstvo sta molitev in posvetitev. Teh je po svetu približno 38.000.

Papež Frančišek je tudi sam vnet uporabnik Twitterja. Njegovemu računu v angleškem jeziku sledi 18 milijonov ljudi, a ima odprte račune tudi v drugih jezikih.

Protest redovnic proti razsodbi sodišča

Aprila je skupina samostanskih redovnic iz kraja Hondarribiav Španiji na Facebooku objavila protest, potem ko je sodišče oprostilo pet moških, obtoženih skupinskega posilstva najstnice med bikoborbami v Pamploni leta 2016. Zapisale so: "Živimo v samostanu, nosimo obleko, ki sega skoraj do gležnjev, ne hodimo ven ponoči (razen v primeru nujne zdravstvene oskrbe), ne udeležujemo se zabav, ne uživamo alkohola in zavezale smo se nedolžnosti. Same smo se odločile za pot, ki nas ne dela boljših ali slabših od drugih, čeprav nas, paradoksalno, dela svobodnejše in srečnejše od večine. In prav zato, ker gre za SVOBODNO izbiro, branimo to izbiro z vsemi mogočimi sredstvi. Ena izmed izbir je tudi pravica vseh žensk, da SVOBODNO rečejo "ne", ne da bodo zaradi tega obsojane, posiljene, zastrahovane, ponižane ali umorjene. SESTRA, VERJAMEM TI."

Ta objava je zbrala okoli 14.000 všečkov, deljena pa je bila več kot 15.000-krat.

Verjetno najbolj znana redovnica na družbenih omrežjih je sestra Cristina Scuccia, ki je leta 2014 slavila v italijanski različici pevskega tekmovanja The Voice. Marca je izdala nov album, na Twitterju pa ima 26.900 sledilcev.

A. P. J.