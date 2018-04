Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Na uvodnih protestih so se po večini zbrale ženske, ki so zahtevale pravico za posiljevalce 18-letnice. Foto: Reuters Po španski zakonodaji mora za obsodbo posilstva obstajati dokaz nasilja ali groženj. Foto: Reuters Peterica iz Seville, med njimi je tudi policist nacionalne garde, je posilstvo posnela s prenosnim telefonom in posnetek pošiljala prek WhatsAppa. Foto: Reuters Sorodne novice Indijska vlada potrdila smrtno kazen za posilstvo otrok Dodaj v

Španski protestniki zahtevajo pravično sojenje za posiljevalce iz Pamplone

Sodišče peterico obsodilo spolne zlorabe in ne posilstva

28. april 2018 ob 17:28

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Špansko sodišče je v četrtek pet moških oprostilo obtožb skupinskega posilstva 18-letnice na festivalu San Fermin v Pamploni, kar je po vsej državi sprožilo ogorčene proteste in pozive po spremembi zakonodaje.

Razburjenje je povzročila sodna obravnava petih moških, ki so bili obtoženi skupinskega posilstva 18-letnice julija 2016 ob začetku znanega festivala teka pred biki v Pamploni. Sodišče je peterico obsodilo na devet let zapora zaradi spolne zlorabe, niso pa bili obsojeni posilstva, kot je zahtevalo tožilstvo, ki je napovedalo pritožbo.

Peterica iz Seville, vsi stari od 27 do 29 let, je skupinsko posilstvo posnela s pametnimi telefoni in se nato s posnetkom hvalisala prek aplikacije za pošiljanje sporočil WhatsApp, kjer so se poimenovali La Manada, po slovensko trop.

José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero in Ángel Boza morajo po poročanju Guardiana zlorabljenemu dekletu plačati še vsak po 10.000 evrov. Guerrero, sicer policist španske civilne garde, mora plačati še dodatnih 900 evrov, ker je žrtvi po napadu ukradel prenosni telefon.

"To ni zloraba, to je posilstvo"

Na pozive skupin za pravice žensk po vsej Španiji že tri dni potekajo množični protesti. Najštevilčnejši potekajo prav danes, ko se je samo v Pamploni zbralo 35.000 ljudi pod sloganom "To ni zloraba, to je posilstvo". Konservativna španska vlada je pod pritiskom protestnikov napovedala, da bo razmislila o spremembi kazenske zakonodaje glede posilstva.

Protesti so se začeli takoj po razglasitvi sodbe v četrtek, ko so ulice Madrida, Barcelone in večjih mest zavzele predvsem ženske, nadaljevali pa so se tudi v petek, ko so potekali tudi v Malagi, Oviedu, Santanderju, kjer so protestniki zaprli ceste. Sočasno na spletu poteka podpisovanje peticije, ki zahteva prepoved dela za sodnike, ki so sprejeli sodbo. Peticijo je podpisalo že 1,2 milijona ljudi.

Oglasile so se tudi redovnice karmeličanke iz samostana Hondarribia, ki so na Facebooku poudarile, da so se same odločile za svoj način življenja, da pa se bodo z vsemi sredstvi borile za pravice vseh žensk, da svobodno živijo ravno nasprotno od njih, ne da bi jim sodili, jih posilili, grozili, ubili ali poniževali.

Špansko pravo zahteva dokaz nasilja

Špansko kazensko pravo določa, da mora za dokaz posilstva obstajati dokaz nasilja ali groženj. "Ta pravni detajl, ki ga ni vedno enostavno dokazati, vodi do bolečega vprašanja: koliko se mora človek boriti, da se izogne posilstvu brez tveganja, da ga ubijejo /.../ hkrati pa zagotoviti, da storilci ne uživajo nekaznovanosti," je v uvodniku zapisal najbolj brani španski dnevnik El Pais.

V omenjenem videu posiljevalcev je po navedbah sodnikov jasno vidno le, da se je "tožnica nenadoma znašla v ozkem in skritem kraju, obkrožena s peterico, pri tem pa je bila neodzivna. Videti je, da sta jo dva moška pritisnila ob zid, medtem ko ima na obrazu odsoten izraz in zaprte oči". Dekle je peterica posilila na vhodu nekega stanovanjskega bloka na dan začetka festivala San Fermin.

