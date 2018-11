Več tisoč ljudi na novih protestih proti češkemu premierju Babišu

Babiš je v sporu tudi s svojim sinom

17. november 2018 ob 21:07

Praga - MMC RTV SLO, STA

V Pragi se je na protestih proti premierju Andreju Babišu spet zbralo več tisoč ljudi in zahtevalo njegov odstop. Protesti trajajo že nekaj dni.

Demonstracije so povsem zasenčile slovesnosti ob obletnici žametne revolucije, ki je leta 1989 privedla do padca komunizma v tedanji Češkoslovaški. Do njih je prišlo dan po tem, ko je Babiš napovedal, da ne bo "nikdar odstopil".

Protesti na Češkem trajajo že več dni, okrepili pa so se predvsem po tem, ko je Babišev sin sporočil, da so ga lani na silo poslali v tujino, da ne bi pričal proti očetu v korupcijski aferi, v kateri se premierja obtožuje goljufije z evropskimi sredstvi. Babiš medtem zanika, da je dal 35-letnega sina ugrabiti in zadrževati na Krimu, poroča BBC. Sina je označil za shizofrenega, ob tem pa je še obsodil "lov na čarovnice" zoper njegovo družino.

Izginotje premierjevega sina je sovpadlo s policijsko preiskavo njegove očeta, ki se ga obtožuje, da je zamolčal, da je lastnik kmetije in konferenčnega centra, da bi bil upravičen do subvencije EU-ja za mala podjetja.

Protestniki v smeti vrgli premierjev šopek

Babiš, ki sicer tako korupcijske obtožbe kot pozive k odstopu zavrača, se je ob obletnici žametne revolucije skušal protestnikom izogniti, vseeno pa pokloniti spominu na dogodke izpred 29 let. Kmalu po polnoči je že položil cvetje pred spomenik na Narodni aveniji, a so protestniki ta šopek že zjutraj vrgli v smeti, je poročala češka tiskovna agencija ČTK.

Policija je šopek rož nadomestila, odprla pa je tudi preiskavo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Babiš, 64-letni milijarder, je postal češki premier leta 2017. Vse od začetka nanj letijo očitki o korupciji. 23. novembra naj bi v parlamentu potekalo glasovanje o nezaupnici vladi, ki ga zahtevajo opozicijske stranke.

B. V.