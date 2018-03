Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Koliko ljudi je pod seboj pokopal zrušeni nadhod, še ni znano. Foto: Reuters Dodaj v

Več žrtev po zrušenju nadhoda za pešce na Floridi

Razlogi za nesrečo še niso znani

15. marec 2018 ob 23:21

Miami - MMC RTV SLO, STA

V predmestju Miamija se je na cesto porušil še ne do konca zgrajen 50 metrov dolg in 950 ton težek betonski nadhod za pešce in pod seboj pokopal nekaj avtomobilov. Koliko ljudi je umrlo, še ni znano.

Nesreča se je zgodila pri kampusu univerze Florida International (FIU) v miamijskem predmestju Sweetwater. Razlogi za nesrečo še niso znani, niti natančno število žrtev v pokopanih avtomobilih.

Nadhod so začeli graditi leta 2017, odprli pa naj bi ga šele leta 2019. Univerza FIU je pred dnevi objavila sporočilo za javnost, v katerem se je pohvalila, da so nadhod namestili z novo metodo, razvito na univerzi, ki je namenjena zmanjšanju tveganja za delavce, pešce in voznike ter zmanjšanju prometnih zamaškov med gradnjo.

